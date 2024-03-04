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تركيا: زلزال بقوة 9ر4 درجات يضرب ولاية (تشاناكالي) ويشعر به سكان (اسطنبول)

3/4/2024 11:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 4 - 3 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريختر منطقة (ينيس) في ولاية (تشاناكالي) التركية وشعر به أيضا سكان اسطنبول والمحافظات المجاورة لها.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إنه تم تسجيل زلزال بقوة 9ر4 درجات في منطقة (ينيس) في (تشاناكالي) مشيرة الى أن الزلزال وقع على عمق حوالي 10 كيلومترات تحت الأرض.
وعلق وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في تصريح حول الزلزال بقوله "بدأت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد) وجميع فرق مؤسساتنا ذات الصلة في إجراء مسوحات ميدانية في الزلزال الذي بلغت قوته 9ر4 درجات".
وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم وفي فبراير من العام الماضي أسفر زلزال هائل جنوبي البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في عدة مدن. (النهاية)

ط أ / م م ج




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