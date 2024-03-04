تركيا: زلزال بقوة 9ر4 درجات يضرب ولاية (تشاناكالي) ويشعر به سكان (اسطنبول)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 4 - 3 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريختر منطقة (ينيس) في ولاية (تشاناكالي) التركية وشعر به أيضا سكان اسطنبول والمحافظات المجاورة لها.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إنه تم تسجيل زلزال بقوة 9ر4 درجات في منطقة (ينيس) في (تشاناكالي) مشيرة الى أن الزلزال وقع على عمق حوالي 10 كيلومترات تحت الأرض.
وعلق وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في تصريح حول الزلزال بقوله "بدأت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد) وجميع فرق مؤسساتنا ذات الصلة في إجراء مسوحات ميدانية في الزلزال الذي بلغت قوته 9ر4 درجات".
وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم وفي فبراير من العام الماضي أسفر زلزال هائل جنوبي البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في عدة مدن. (النهاية)
ط أ / م م ج
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