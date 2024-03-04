ولاية (تكساس) الأمريكية تواصل جهود احتواء حرائق غابات مدمرة مندلعة منذ أيام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) -- أكدت إدارة الغابات التابعة للحكومة المحلية في ولاية (تكساس) الأمريكية اليوم الإثنين أن خمسة حرائق لا تزال "نشطة" بعد أكثر من أسبوع من حرائق مدمرة شهدتها الولاية بينها حريق أصبح الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الولاية.
وقالت الإدارة في بيان إن "(سموكهاوس غريك) تحول إلى أسوأ حريق في تاريخ هذه الولاية ضمن خمسة حرائق لا تزال نشطة مشيرة إلى أن نسبة احتواء هذه الحرائق تتراوح بين 15 و 85 بالمئة.
وأضافت أن "ظروف بيئة الحرائق ستعتدل خلال منتصف الأسبوع مما يقلل من خطر حرائق الغابات الكبيرة الجديدة التي تتميز بمقاومة عالية للسيطرة عليها".
وتابعت أن "درجات الحرارة الباردة والرياح الأقل ستساعد في جهود الإخماد المستمرة لحرائق الغابات النشطة" لكنها نبهت إلى أن خطر اندلاع حرائق جديدة سيبقى قائما لبعض الوقت.
وحظرت الحكومة المحلية إشعال النيران في الأماكن المفتوحة في 65 مقاطعة كإجراء احترازي لمنع تمديد الحرائق أو اندلاع أخرى جديدة.
وأصدر حاكم (تكساس) غريغ أبوت الثلاثاء الماضي إعلان حالة الكارثة في 60 مقاطعة "للاستجابة لنشاط حرائق الغابات واسع النطاق في جميع أنحاء الولاية". (النهاية)
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