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ولاية (تكساس) الأمريكية تواصل جهود احتواء حرائق غابات مدمرة مندلعة منذ أيام

3/4/2024 11:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) -- أكدت إدارة الغابات التابعة للحكومة المحلية في ولاية (تكساس) الأمريكية اليوم الإثنين أن خمسة حرائق لا تزال "نشطة" بعد أكثر من أسبوع من حرائق مدمرة شهدتها الولاية بينها حريق أصبح الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الولاية.
وقالت الإدارة في بيان إن "(سموكهاوس غريك) تحول إلى أسوأ حريق في تاريخ هذه الولاية ضمن خمسة حرائق لا تزال نشطة مشيرة إلى أن نسبة احتواء هذه الحرائق تتراوح بين 15 و 85 بالمئة.
وأضافت أن "ظروف بيئة الحرائق ستعتدل خلال منتصف الأسبوع مما يقلل من خطر حرائق الغابات الكبيرة الجديدة التي تتميز بمقاومة عالية للسيطرة عليها".
وتابعت أن "درجات الحرارة الباردة والرياح الأقل ستساعد في جهود الإخماد المستمرة لحرائق الغابات النشطة" لكنها نبهت إلى أن خطر اندلاع حرائق جديدة سيبقى قائما لبعض الوقت.
وحظرت الحكومة المحلية إشعال النيران في الأماكن المفتوحة في 65 مقاطعة كإجراء احترازي لمنع تمديد الحرائق أو اندلاع أخرى جديدة.
وأصدر حاكم (تكساس) غريغ أبوت الثلاثاء الماضي إعلان حالة الكارثة في 60 مقاطعة "للاستجابة لنشاط حرائق الغابات واسع النطاق في جميع أنحاء الولاية". (النهاية)

ع س ج / م م ج




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