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الولايات المتحدة: نسعى بجد لإنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

3/4/2024 11:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الإثنين سعيها إلى إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر الذي يخيم عليه شبح المجاعة وسط إبلاغ الأمم المتحدة عن وفاة 10 أطفال فلسطينيين في القطاع حتى مطلع مارس الجاري وتوقعاتها بأن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الحالة الإنسانية في غزة".
وأكد أن استشهاد أكثر من مائة فلسطيني الأسبوع المحاضي بينما كانوا بانتظار الحصول على المساعدات في (دوار النابلسي) بشمال قطاع غزة "أوضح بشكل مؤلم أن الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء. يواجه الآباء خيارات مستحيلة بشأن كيفية إطعام أطفالهم ولا يعرف الكثيرون من أين ستأتي الوجبة التالية أو إذا كانت ستأتي على الإطلاق".
ووصف الوضع في شمال القطاع بأنه "لا يطاق" وهو ما يدفع الولايات المتحدة "للتركيز على زيادة المساعدات واستدامتها في غزة من خلال أكبر عدد ممكن من القنوات".
وقدم ميلر تفاصيل بشأن عملية إنزال المساعدات عبر الجو التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالشراكة بين وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) والقوات الجوية الملكية الأردنية وتم خلالها "إنزال 000ر38 وجبة جاهزة للأكل في غزة".
وأفاد ميلر بأن الولايات المتحدة ساهمت "عبر هذه العملية التي انطلقت من الأردن ب 66 حزمة من المساعدات المعبأة في ثلاث طائرات من طراز (سي- 130) تم تسليمها إلى من هم في أمس الحاجة إليها".
وأشار إلى أن "هذا الإنزال الجوي هو الأول في سلسلة ستقوم بها وزارة الدفاع" مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك العمليات "مكملة لتوفير دخول المساعدات من خلال آليات أخرى وليس استبدالها".
وأفاد بأن واشنطن "تسعى بجد إلى إيجاد خيارات لإنشاء ممر للمساعدات البحرية" مؤكدا "إجراء مناقشات مع عدد من الشركاء حول هذه المبادرة".
وتابع "على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة التطوير إلا أننا متفائلون بشأن قدرتها على استكمال جهودنا الجوية والبرية" لافتا إلى استمرار الولايات المتحدة بالعمل على زيادة "حجم المساعدات المتدفقة عبر المعابر الحدودية الحالية في (رفح) و(كرم أبو سالم) والضغط على حكومة إسرائيل لفتح معابر وطرق إضافية إلى غزة".
وشدد على أنه "حتى عندما نستكشف وسائل أخرى لإيصال المساعدات فمن الأهمية بمكان أن نعمل على تعظيم المساعدات المتدفقة إلى غزة عبر الأرض".
وفيما يتعلق الأمر بتوزيع المساعدات داخل القطاع قال ميلر إن "قدرة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المنفذة على توزيع المساعدات داخل وسط وجنوب غزة تحسنت خلال الأسبوع الماضي".
وفي المقابل نوه ميلر بأنه "بينما يتم حاليا توزيع أكثر من 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا فإن هذا المستوى لا يزال أقل بكثير من المستويات اللازمة لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات لتجنب المجاعة".
ونوه بأنه "في حين حاولت قوافل القطاع الخاص تقديم المساعدة ونجح بعضها فإن هذه الجهود ليست ولا يمكن أن تكون بديلا للمساعدات واسعة النطاق التي توزعها الأمم المتحدة إلى الشمال" مؤكدا "سنواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتسهيل زيادة عمليات التسليم إلى الشمال".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "هدفنا واضح وهو وضع استراتيجية شاملة للمساعدات تشمل الطرق الجوية والبرية والبحرية لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيع المساعدات على كل من يحتاج إليها".
وأبرز أن واشنطن "تواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار من خلال اتفاق الرهائن الذي من شأنه أن يسمح بزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة وتخفيف مشاكل التوزيع التي تعيق حاليا الجهود الإنسانية".
وأضاف "هناك صفقة مطروحة على الطاولة من شأنها أن تعيد الرهائن إلى وطنهم وتخفف من المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني" داعيا حركة (حماس) للموافقة عليها "على الفور". (النهاية)

ر س ر / م م ج




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