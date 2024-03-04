الولايات المتحدة: نسعى بجد لإنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الإثنين سعيها إلى إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر الذي يخيم عليه شبح المجاعة وسط إبلاغ الأمم المتحدة عن وفاة 10 أطفال فلسطينيين في القطاع حتى مطلع مارس الجاري وتوقعاتها بأن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الحالة الإنسانية في غزة".
وأكد أن استشهاد أكثر من مائة فلسطيني الأسبوع المحاضي بينما كانوا بانتظار الحصول على المساعدات في (دوار النابلسي) بشمال قطاع غزة "أوضح بشكل مؤلم أن الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء. يواجه الآباء خيارات مستحيلة بشأن كيفية إطعام أطفالهم ولا يعرف الكثيرون من أين ستأتي الوجبة التالية أو إذا كانت ستأتي على الإطلاق".
ووصف الوضع في شمال القطاع بأنه "لا يطاق" وهو ما يدفع الولايات المتحدة "للتركيز على زيادة المساعدات واستدامتها في غزة من خلال أكبر عدد ممكن من القنوات".
وقدم ميلر تفاصيل بشأن عملية إنزال المساعدات عبر الجو التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالشراكة بين وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) والقوات الجوية الملكية الأردنية وتم خلالها "إنزال 000ر38 وجبة جاهزة للأكل في غزة".
وأفاد ميلر بأن الولايات المتحدة ساهمت "عبر هذه العملية التي انطلقت من الأردن ب 66 حزمة من المساعدات المعبأة في ثلاث طائرات من طراز (سي- 130) تم تسليمها إلى من هم في أمس الحاجة إليها".
وأشار إلى أن "هذا الإنزال الجوي هو الأول في سلسلة ستقوم بها وزارة الدفاع" مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك العمليات "مكملة لتوفير دخول المساعدات من خلال آليات أخرى وليس استبدالها".
وأفاد بأن واشنطن "تسعى بجد إلى إيجاد خيارات لإنشاء ممر للمساعدات البحرية" مؤكدا "إجراء مناقشات مع عدد من الشركاء حول هذه المبادرة".
وتابع "على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة التطوير إلا أننا متفائلون بشأن قدرتها على استكمال جهودنا الجوية والبرية" لافتا إلى استمرار الولايات المتحدة بالعمل على زيادة "حجم المساعدات المتدفقة عبر المعابر الحدودية الحالية في (رفح) و(كرم أبو سالم) والضغط على حكومة إسرائيل لفتح معابر وطرق إضافية إلى غزة".
وشدد على أنه "حتى عندما نستكشف وسائل أخرى لإيصال المساعدات فمن الأهمية بمكان أن نعمل على تعظيم المساعدات المتدفقة إلى غزة عبر الأرض".
وفيما يتعلق الأمر بتوزيع المساعدات داخل القطاع قال ميلر إن "قدرة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المنفذة على توزيع المساعدات داخل وسط وجنوب غزة تحسنت خلال الأسبوع الماضي".
وفي المقابل نوه ميلر بأنه "بينما يتم حاليا توزيع أكثر من 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا فإن هذا المستوى لا يزال أقل بكثير من المستويات اللازمة لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات لتجنب المجاعة".
ونوه بأنه "في حين حاولت قوافل القطاع الخاص تقديم المساعدة ونجح بعضها فإن هذه الجهود ليست ولا يمكن أن تكون بديلا للمساعدات واسعة النطاق التي توزعها الأمم المتحدة إلى الشمال" مؤكدا "سنواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتسهيل زيادة عمليات التسليم إلى الشمال".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "هدفنا واضح وهو وضع استراتيجية شاملة للمساعدات تشمل الطرق الجوية والبرية والبحرية لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيع المساعدات على كل من يحتاج إليها".
وأبرز أن واشنطن "تواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار من خلال اتفاق الرهائن الذي من شأنه أن يسمح بزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة وتخفيف مشاكل التوزيع التي تعيق حاليا الجهود الإنسانية".
وأضاف "هناك صفقة مطروحة على الطاولة من شأنها أن تعيد الرهائن إلى وطنهم وتخفف من المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني" داعيا حركة (حماس) للموافقة عليها "على الفور". (النهاية)
ر س ر / م م ج
MENAFN04032024000071011013ID1107934640