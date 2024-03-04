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واشنطن تؤكد حرصها على تعزيز شراكتها القوية مع باكستان بعد انتخاب شريف رئيسا للوزراء

3/4/2024 11:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) –- اكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين حرصها على تعزيز شراكتها "القوية" مع باكستان والعمل مع رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في الايجاز الصحفي اليومي "نحن نقدر شراكتنا طويلة الامد مع باكستان ونعتقد ان وجود باكستان قوية ومزدهرة وديمقراطية أمر بالغ الاهمية للولايات المتحدة وباكستان".
واضاف ميلر ان "تعاوننا سيستمر مع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف وحكومته لتعزيز المصالح المشتركة بيننا".
وفي رد على سؤال حول انتخاب ابنة رئيس الوزراء السابق مريم نواز شريف رئيسة للوزراء في مقاطعة البنجاب قال المتحدث ان ذلك يعد "علامة فارقة" في السياسة الباكستانية.
واعرب عن تطلع بلاده للتعاون مع باكستان على نطاق أوسع فيما يتعلق بدمج المرأة بشكل كامل في الحياة السياسية للبلاد وفي الاقتصاد والمجتمع المدني وغير ذلك من مجالات صنع القرار.
وكان شهباز شريف (72 عاما) قد ادى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية ليصبح رئيسا للوزراء لولاية ثانية في باكستان بعدما انتخبه البرلمان لشغل هذا المنصب.
واتفق حزب (الرابطة الاسلامية الباكستانية – جناح نزاز) وحزب (الشعب الباكستاني البرلماني) على تشكيل الحكومة الاتحادية معا بعد عدم تمكن اي حزب سياسي من تحقيق اغلبية واضحة في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من فبراير الماضي. (النهاية)

أ م م / ر ج



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