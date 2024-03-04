(أرسنال) يسحق (شيفيلد يونايتد) بسداسية نظيفة ويواصل المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 4 - 3 (كونا) -- حقق فريق (أرسنال) فوزا مهما وساحقا على مضيفه (شيفيلد يونايتد) بستة اهداف دون رد في ختام الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جرت اليوم الاثنين.
ولم ينتظر الضيوف اكثر من خمس دقائق على اعلان الحكم الإنجليزي سامويل باروت صافرة البداية حتى سجل المهاجم النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الاول.
وفي الدقيقة 13 تسبب المدافع الإنجليزي جايدن بوغلي في تحويل الكرة إلى مرماه بطريق الخطأ ليمنح الضيوف هدفا ثانيا قبل ان يسدد البرازيلي غابرييل مارتينيلي في المرمى مسجلا الهدف الثالث بعده بدقيقتين.
وسجل اللاعب الالماني كاي هافيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 25 ليعقبه زميله الإنجليزي ديكلن رايس بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 39 منهيا الشوط الاول بتقدم الضيوف بخماسية نظيفة.
ورغم استمرار سيطرته على باقي مجريات المباراة في شوطها الثاني غير ان (أرسنال) لم يتمكن سوى من اضافة هدف واحد بواسطة مدافعه الإنجليزي بنجامين وايت في الدقيقة 58 لينتهي اللقاء بسداسية نظيفة.
وبهذا الفوز الكبير حافظ (أرسنال) على مركزه الثالث برصيد 61 نقطة يواصل من خلالها ملاحقة ثنائي المقدمة وهما المتصدر (ليفربول) بمجموع 63 نقطة والوصيف (مانشستر سيتي) برصيد 62 نقطة في حين يقبع (شيفيلد يونايتد) في ذيل الترتيب برصيد 13 نقطة فقط. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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