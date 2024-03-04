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(أرسنال) يسحق (شيفيلد يونايتد) بسداسية نظيفة ويواصل المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

3/4/2024 11:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 4 - 3 (كونا) -- حقق فريق (أرسنال) فوزا مهما وساحقا على مضيفه (شيفيلد يونايتد) بستة اهداف دون رد في ختام الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جرت اليوم الاثنين.
ولم ينتظر الضيوف اكثر من خمس دقائق على اعلان الحكم الإنجليزي سامويل باروت صافرة البداية حتى سجل المهاجم النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الاول.
وفي الدقيقة 13 تسبب المدافع الإنجليزي جايدن بوغلي في تحويل الكرة إلى مرماه بطريق الخطأ ليمنح الضيوف هدفا ثانيا قبل ان يسدد البرازيلي غابرييل مارتينيلي في المرمى مسجلا الهدف الثالث بعده بدقيقتين.
وسجل اللاعب الالماني كاي هافيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 25 ليعقبه زميله الإنجليزي ديكلن رايس بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 39 منهيا الشوط الاول بتقدم الضيوف بخماسية نظيفة.
ورغم استمرار سيطرته على باقي مجريات المباراة في شوطها الثاني غير ان (أرسنال) لم يتمكن سوى من اضافة هدف واحد بواسطة مدافعه الإنجليزي بنجامين وايت في الدقيقة 58 لينتهي اللقاء بسداسية نظيفة.
وبهذا الفوز الكبير حافظ (أرسنال) على مركزه الثالث برصيد 61 نقطة يواصل من خلالها ملاحقة ثنائي المقدمة وهما المتصدر (ليفربول) بمجموع 63 نقطة والوصيف (مانشستر سيتي) برصيد 62 نقطة في حين يقبع (شيفيلد يونايتد) في ذيل الترتيب برصيد 13 نقطة فقط. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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