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نائبة الرئيس الأمريكي تحث الكيان الإسرائيلي المحتل على تسهيل تدفق المساعدات إلى غزة

3/4/2024 11:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) -- حثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عضو حكومة الحرب بالكيان الإسرائيلي المحتل بيني غانتس على اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين إن هاريس جددت الإعراب عن إدانة الولايات المتحدة لما وصفته ب "الهجوم الإرهابي الوحشي" الذي شنته حركة (حماس) على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي مؤكدة دعم واشنطن "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزامها الثابت بأمن إسرائيل".
وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي عن "قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة والمأساة المروعة الأخيرة" بالإشارة إلى استشهداد ما يزيد على 100 فلسطيني الأسبوع الماضي بينما كانوا ينتظرون استلام المساعدات من قافلة إغاثية في دوار النابلسي بشمال القطاع.
وبحثت مع غانتس "الحاجة الملحة للتوصل إلى صفقة الرهائن" مرحبة "بالنهج الإسرائيلي البناء في محادثات الرهائن".
ودعت هاريس حركة (حماس) إلى "قبول الشروط المطروحة على الطاولة والتي بموجبها سيؤدي إطلاق سراح الرهائن إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع ويتيح زيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة".
وناقشت مع غانتس "الوضع في رفح والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة فيها نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون".
وحثت الكيان الإسرائيلي المحتل على "اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين".
وبخصوص الجدل القائم داخل الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن زيارة غانتس الى واشنطن للقاء كبار المسؤولين الأمريكيين قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في إيجاز عبر الانترنت "إذا أراد أحد أعضاء مجلس الحرب (الإسرائيلي) القدوم إلى الولايات المتحدة والتحدث معنا حول التقدم المحرز في تلك الحرب فإن ذلك يمنحنا فرصة للحديث عن ذلك وعن أهمية الحصول على المساعدات الإنسانية ولن نضيع هذا النوع من الفرص".
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إجابة عن سؤال صحفي بشأن ما إذا كان استقبال غانتس من قبل المسؤولين الأمريكيين مناسبا وسط معارضة شديدة للزيارة من قبل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو وائتلافه "إنه عضو في المجلس الحربي الإسرائيلي وقد سبق أن انخرط معه الوزير (الخارجية أنتوني بلينكن) في زياراته إلى إسرائيل وأجرى معه مكالمات هاتفية فردية في مناسبات متكررة".
وأكد ميلر في إيجاز بمقر الخارجية الأمريكية "إن من يزور الولايات المتحدة من الوزراء (الإسرائيليين) وكيفية اتخاذهم لهذه القرارات وكيفية تنسيقها هو في نهاية المطاف مسألة داخلية يتعين على حكومة إسرائيل أن تقررها بنفسها".
وأضاف "من جانبنا نجده (غانتس) شخصية مهمة داخل الحكومة الإسرائيلية للتعامل معها ونظرا لعدد القضايا التي أمامنا حاليا والتي نناقشها مع حكومة إسرائيل بما في ذلك الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية من المهم عقد هذا الاجتماع لتحقيق أهدافنا".
وأكد "أننا نلتقي مع بيني غانتس لأنه واحد من ثلاثة أعضاء في المجلس الحربي وواحد من خمسة أعضاء إذا ما احتسبنا العضوين الاستشاريين ولكونه يتمتع بصوت حاسم بشأن الرهان وكيفية إدارة هذه الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية".
وأضاف "أنه شخصية مهمة في الحكومة الإسرائيلية الحالية ولهذا السبب نتعامل معه".
وأشار في تعليق على كون غانتس يعتبر منافسا لنتنياهو التي قالت تقارير صحفية إنه وجه سفير الكيان الإسرائيلي المحتل بعدم تسهيل زيارته إلى واشنطن الى أن "المؤامرات السياسية المختلفة داخل إسرائيل هي في النهاية مسألة تخص حكومة إسرائيل والطبقة السياسية في إسرائيل ولا نتخذ أي موقف بشأنها."
ولفت المتحدث إلى أن بلينكن التقى غانتس "عدة مرات والتقى به بحضور رئيس الوزراء (نتنياهو)".
وتابع "لقد التقى به بشكل منفصل تماما كما التقى بأعضاء المعارضة وأعضاء آخرين في الحكومة (الإسرائيلية) وسنواصل القيام بذلك لأننا نعتقد أنه من المهم القيام بذلك لتعزيز مصالح الولايات المتحدة".
وبالإضافة إلى اجتماعه مع هاريس من المقرر أن يلتقي غانتس في واشنطن بكل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكغورك. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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