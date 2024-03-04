موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 124 فلسطينيا واصابة 210 آخرين خلال الساعات ال24 الماضية بسبب عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على القطاع وتقول ان حصيلة العدوان منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت بذلك إلى 30534 شهيدا و71920 جريحا.
القاهرة - محكمة جنايات أمن الدولة في مصر تقضي بالإعدام لمرشد الجماعة الإسلامية محمد بديع و7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث المنصة".
واشنطن - الولايات المتحدة تؤكد سعيها لإنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر الذي يخيم عليه شبح المجاعة وسط إبلاغ الأمم المتحدة عن وفاة 10 أطفال فلسطينيين في القطاع حتى مطلع مارس الجاري وتوقعاتها بأن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
واشنطن - المحكمة العليا الامريكية تنقض الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية (كولورادو) في ديسمبر الماضي بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المنافسة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية.
إسلام آباد - محمد شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رئيسا للوزراء لولاية ثانية في باكستان بعدما انتخبه البرلمان لشغل هذا المنصب يوم أمس الأحد.
إسلام اباد - وسائل اعلام باكستانية تذكر أن 40 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم واصيب العشرات بجروح جراء الامطار الغزيرة وتساقط الثلوج اللذين تسببا بتوقف الحياة في العديد من المناطق باقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان واقليم (بلوشستان) الجنوبي.
بروكسل - المفوضية الأوروبية تفرض غرامة تفوق 8ر1 مليار يورو على شركة (أبل) الأمريكية بسبب ما اعتبرته "إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى على مستخدمي (الايفون) و(الايباد)" ضمن السياسة الأوروبية لمكافحة الاحتكار. (النهاية) ر ج
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