موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 124 فلسطينيا واصابة 210 آخرين خلال الساعات ال24 الماضية بسبب عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على القطاع وتقول ان حصيلة العدوان منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت بذلك إلى 30534 شهيدا و71920 جريحا.

القاهرة - محكمة جنايات أمن الدولة في مصر تقضي بالإعدام لمرشد الجماعة الإسلامية محمد بديع و7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث المنصة".

واشنطن - الولايات المتحدة تؤكد سعيها لإنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر الذي يخيم عليه شبح المجاعة وسط إبلاغ الأمم المتحدة عن وفاة 10 أطفال فلسطينيين في القطاع حتى مطلع مارس الجاري وتوقعاتها بأن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

واشنطن - المحكمة العليا الامريكية تنقض الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية (كولورادو) في ديسمبر الماضي بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المنافسة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية.

إسلام آباد - محمد شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رئيسا للوزراء لولاية ثانية في باكستان بعدما انتخبه البرلمان لشغل هذا المنصب يوم أمس الأحد.

إسلام اباد - وسائل اعلام باكستانية تذكر أن 40 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم واصيب العشرات بجروح جراء الامطار الغزيرة وتساقط الثلوج اللذين تسببا بتوقف الحياة في العديد من المناطق باقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان واقليم (بلوشستان) الجنوبي.

بروكسل - المفوضية الأوروبية تفرض غرامة تفوق 8ر1 مليار يورو على شركة (أبل) الأمريكية بسبب ما اعتبرته "إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى على مستخدمي (الايفون) و(الايباد)" ضمن السياسة الأوروبية لمكافحة الاحتكار. (النهاية) ر ج