العماوي يلتقي أعضاء الحزب الوطني الإسلامي في معان والعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 4 آذار (بترا)- أمين المعايطة- التقى الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، أعضاء فرعي العقبة ومعان في لقاءين منفصلين، وجرى بحث المشهد الحزبي والدور المحوري للحزب في إطار النقاش الذي يجريه الحزب على مستوى الفروع في مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور العماوي أن الحراك السياسي الوطني العام والمشهد الحزبي يتصاعد، كلما اقتربنا من الاستحقاق الديمقراطي للانتخابات النيابية المقبلة.
وأشار إلى أن الحزب الوطني الإسلامي أهم ما لديه هي الرؤية البرامجية الناضجة التي يمتلكها تجاه مختلف الملفات الوطنية، وهو رصيد سياسي وطني يعزز دور الحزب في الحياة السياسية.
ولفت إلى أن الفروع يجب أن تمتلك قراءات دقيقة للمشهد السياسي الحزبي والانتخابي في بيئاتها المحلية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على حضور الحزب وانتشاره.
وأكد أن الأحزاب هي التي تشكل المساحة الرئيسية للمشهد السياسي الوطني وأن الحزب الوطني الإسلامي دوره محوري في تشكيل هذا المشهد نظرا لامتداداته الجغرافية وبنيته البرامجية.
وتدارس المكتب السياسي مع حزبيي العقبة ومعان خطة الفرعين في كل العناوين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، داعيا الأعضاء إلى التفاعل مع محيطهم المجتمعي، تكريسا لمفهوم الواقعية الحزبية التي تتعلق أساسا بالسلوك الحزبي المؤثر والعمل المنتج وليس التمترس خلف الخطاب النظري والاكتفاء بتسويق الشعارات السياسية الفضفاضة.
--(بترا)
ا م/
04/03/2024 23:44:27
MENAFN04032024000117011021ID1107934635
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