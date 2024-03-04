العماوي يلتقي أعضاء الحزب الوطني الإسلامي في معان والعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 4 آذار (بترا)- أمين المعايطة- التقى الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، أعضاء فرعي العقبة ومعان في لقاءين منفصلين، وجرى بحث المشهد الحزبي والدور المحوري للحزب في إطار النقاش الذي يجريه الحزب على مستوى الفروع في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور العماوي أن الحراك السياسي الوطني العام والمشهد الحزبي يتصاعد، كلما اقتربنا من الاستحقاق الديمقراطي للانتخابات النيابية المقبلة.

وأشار إلى أن الحزب الوطني الإسلامي أهم ما لديه هي الرؤية البرامجية الناضجة التي يمتلكها تجاه مختلف الملفات الوطنية، وهو رصيد سياسي وطني يعزز دور الحزب في الحياة السياسية.

ولفت إلى أن الفروع يجب أن تمتلك قراءات دقيقة للمشهد السياسي الحزبي والانتخابي في بيئاتها المحلية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على حضور الحزب وانتشاره.

وأكد أن الأحزاب هي التي تشكل المساحة الرئيسية للمشهد السياسي الوطني وأن الحزب الوطني الإسلامي دوره محوري في تشكيل هذا المشهد نظرا لامتداداته الجغرافية وبنيته البرامجية.

وتدارس المكتب السياسي مع حزبيي العقبة ومعان خطة الفرعين في كل العناوين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، داعيا الأعضاء إلى التفاعل مع محيطهم المجتمعي، تكريسا لمفهوم الواقعية الحزبية التي تتعلق أساسا بالسلوك الحزبي المؤثر والعمل المنتج وليس التمترس خلف الخطاب النظري والاكتفاء بتسويق الشعارات السياسية الفضفاضة.

--(بترا)

ا م/

04/03/2024 23:44:27