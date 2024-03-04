تجارة الزرقاء تثمن مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 4 آذار (بترا)- ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وتأكيد جلالته الدائم بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته الغرفة اليوم الاثنين، ممثلة برئيسها حسين شريم وأعضاء مجلس الإدارة وكافة القطاعات التجارية في الزرقاء، أكدوا خلاله اعتزازهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية ودعمهم المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الثابتة والحازمة حيال القضية الفلسطينية المشروعة، والتي تمثل الأردنيين جميعاً في دعم أهل غزة والضفة الغربية في مواجهة الظلم والعدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأشار البيان إلى مواقف جلالته الثابته في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفع شريم، خلال البيان، باسمه وباسم القطاعات التجارية في الزرقاء، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى الوفاء والبيعة، مؤكداً التفاف الأردنيين جميعاً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 23:43:55