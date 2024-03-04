تجارة الزرقاء تثمن مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 4 آذار (بترا)- ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وتأكيد جلالته الدائم بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته الغرفة اليوم الاثنين، ممثلة برئيسها حسين شريم وأعضاء مجلس الإدارة وكافة القطاعات التجارية في الزرقاء، أكدوا خلاله اعتزازهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية ودعمهم المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الثابتة والحازمة حيال القضية الفلسطينية المشروعة، والتي تمثل الأردنيين جميعاً في دعم أهل غزة والضفة الغربية في مواجهة الظلم والعدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأشار البيان إلى مواقف جلالته الثابته في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورفع شريم، خلال البيان، باسمه وباسم القطاعات التجارية في الزرقاء، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى الوفاء والبيعة، مؤكداً التفاف الأردنيين جميعاً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
04/03/2024 23:43:55
MENAFN04032024000117011021ID1107934634
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