مادبا تحتفل بذكرى الوفاء والبيعة واليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 4 آذار (بترا)- نظم المجلس المحلي الأمني لمركز أمن مادبا الغربي والشرطة المجتمعية في مادبا احتفالا بمناسبة يوم الوفاء والبيعة واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وقال مدير شرطة نادبا، العميد جمال الجازي، إن المملكة شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تحولات جذرية في مختلف المجالات محققة إنجازات ملموسة نلمس آثارها جميعا كما أولى جلالته رعاية خاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحفاظ على جاهزيتها دائما.
وأضاف أن اليوبيل الفضي ويوم الوفاء والبيعة يعد أكثر من مناسبة للاحتفال بها، وساعد على استمرار المسيرة بفضل قيادتنا والتفاف الشعب حولها، من خلال المضي بمشروع الإصلاح الوطني الشامل.
وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجي، إن احتفالنا يمثل لحظة فارقة في تاريخ المملكة بالاحتفال بمرور 25 عاما، فقد شهدت المملكة تحولات على كل الأصعدة وتحققت إنجازات ملموسة تعكس رؤية جلالة بالتنمية الشاملة.
وأضاف أن أبرز إنجازات جلالته مشروع التحديث السياسي وتعديل قوانين المطبوعات والنشر والانتخاب والأحزاب للمضي قدما في مشروعنا الإصلاحي وتطوير التعليم لمواجهة تحديات المستقبل، إضافة إلى الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وآخرها نصرة وإغاثة غزة بنفسه.
واستعرض مدير أوقاف نادبا، الدكتور عيسى البواريد، إنجازات جلالة الملك في مجال التسامح بين الأديان وإظهار الصورة الحسنة للإسلام وفي مقدمتها رسالة عمان وجهود جلالته في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تنفيذا للوصاية الهاشمية.
وقال الأب اغناطيوس خليفة إن مشاعرنا تختلط اليوم احتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ليكمل مسيرة آبائه الهاشميين ومن حقنا أن نسترشد بهذه الإنجازات في عهد جلالته.
وعرض في الاحتفالية فيديو يوثق لإنجازات جلالته وقصيدة شعرية بهذه المناسبة الوطنية.
--(بترا)
ج ب/ب ع/ هـ ح
04/03/2024 23:50:45
MENAFN04032024000117011021ID1107934633
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