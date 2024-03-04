مادبا تحتفل بذكرى الوفاء والبيعة واليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 4 آذار (بترا)- نظم المجلس المحلي الأمني لمركز أمن مادبا الغربي والشرطة المجتمعية في مادبا احتفالا بمناسبة يوم الوفاء والبيعة واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال مدير شرطة نادبا، العميد جمال الجازي، إن المملكة شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تحولات جذرية في مختلف المجالات محققة إنجازات ملموسة نلمس آثارها جميعا كما أولى جلالته رعاية خاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحفاظ على جاهزيتها دائما.

وأضاف أن اليوبيل الفضي ويوم الوفاء والبيعة يعد أكثر من مناسبة للاحتفال بها، وساعد على استمرار المسيرة بفضل قيادتنا والتفاف الشعب حولها، من خلال المضي بمشروع الإصلاح الوطني الشامل.

وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجي، إن احتفالنا يمثل لحظة فارقة في تاريخ المملكة بالاحتفال بمرور 25 عاما، فقد شهدت المملكة تحولات على كل الأصعدة وتحققت إنجازات ملموسة تعكس رؤية جلالة بالتنمية الشاملة.

وأضاف أن أبرز إنجازات جلالته مشروع التحديث السياسي وتعديل قوانين المطبوعات والنشر والانتخاب والأحزاب للمضي قدما في مشروعنا الإصلاحي وتطوير التعليم لمواجهة تحديات المستقبل، إضافة إلى الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وآخرها نصرة وإغاثة غزة بنفسه.

واستعرض مدير أوقاف نادبا، الدكتور عيسى البواريد، إنجازات جلالة الملك في مجال التسامح بين الأديان وإظهار الصورة الحسنة للإسلام وفي مقدمتها رسالة عمان وجهود جلالته في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تنفيذا للوصاية الهاشمية.

وقال الأب اغناطيوس خليفة إن مشاعرنا تختلط اليوم احتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ليكمل مسيرة آبائه الهاشميين ومن حقنا أن نسترشد بهذه الإنجازات في عهد جلالته.

وعرض في الاحتفالية فيديو يوثق لإنجازات جلالته وقصيدة شعرية بهذه المناسبة الوطنية.

--(بترا)

ج ب/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 23:50:45