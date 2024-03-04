زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ولاية جناق قلعة التركية
التاريخ
3/4/2024 11:38:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.
ووفقاً لـ (الأناضول)، قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على موقعها الإلكتروني، إن مركز الزلزال يقع في قضاء ينيخه، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10.44 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
ووفق الأناضول، لم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
04/03/2024 23:30:43
MENAFN04032024000117011021ID1107934632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.