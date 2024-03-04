زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ولاية جناق قلعة التركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.

ووفقاً لـ (الأناضول)، قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على موقعها الإلكتروني، إن مركز الزلزال يقع في قضاء ينيخه، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10.44 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ووفق الأناضول، لم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 23:30:43