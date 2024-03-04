Tuesday, 05 March 2024 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنسق الأممي في فلسطين يزور غزة

3/4/2024 11:38:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 4 آذار (بترا)- بدأ منسق الشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك، اليوم الاثنين، زيارة تستغرق يومين إلى غزة.
وحسب بيان صحفي، التقى المسؤول الأممي اليوم، في رفح، بقادة المجتمع المحلي وغيرهم ممن أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير الأزمة على صحة المرأة، فضلاً عن احتمال ضياع جيل من الأطفال الذين ظلوا خارج المدرسة لأشهر عدة.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، أنهت اليوم زيارة إلى مصر استغرقت يومين.
والتقت كاغ أثناء وجودها في مصر بوزير الخارجية ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، كما التقت بالأمين العام لجامعة الدول العربية.
وحسب بيان أممي، ناقشت المنسقة كاغ في اجتماعاتها مختلف السبل لضمان وصول المساعدات بشكل عاجل إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة، فضلا عن الحاجة إلى التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن رقم 2720.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
04/03/2024 22:54:49

MENAFN04032024000117011021ID1107934631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث