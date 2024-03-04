المنسق الأممي في فلسطين يزور غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 آذار (بترا)- بدأ منسق الشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك، اليوم الاثنين، زيارة تستغرق يومين إلى غزة.

وحسب بيان صحفي، التقى المسؤول الأممي اليوم، في رفح، بقادة المجتمع المحلي وغيرهم ممن أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير الأزمة على صحة المرأة، فضلاً عن احتمال ضياع جيل من الأطفال الذين ظلوا خارج المدرسة لأشهر عدة.

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، أنهت اليوم زيارة إلى مصر استغرقت يومين.

والتقت كاغ أثناء وجودها في مصر بوزير الخارجية ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، كما التقت بالأمين العام لجامعة الدول العربية.

وحسب بيان أممي، ناقشت المنسقة كاغ في اجتماعاتها مختلف السبل لضمان وصول المساعدات بشكل عاجل إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة، فضلا عن الحاجة إلى التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن رقم 2720.

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 22:54:49