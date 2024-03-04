المنسق الأممي في فلسطين يزور غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 4 آذار (بترا)- بدأ منسق الشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك، اليوم الاثنين، زيارة تستغرق يومين إلى غزة.
وحسب بيان صحفي، التقى المسؤول الأممي اليوم، في رفح، بقادة المجتمع المحلي وغيرهم ممن أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير الأزمة على صحة المرأة، فضلاً عن احتمال ضياع جيل من الأطفال الذين ظلوا خارج المدرسة لأشهر عدة.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، أنهت اليوم زيارة إلى مصر استغرقت يومين.
والتقت كاغ أثناء وجودها في مصر بوزير الخارجية ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، كما التقت بالأمين العام لجامعة الدول العربية.
وحسب بيان أممي، ناقشت المنسقة كاغ في اجتماعاتها مختلف السبل لضمان وصول المساعدات بشكل عاجل إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة، فضلا عن الحاجة إلى التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن رقم 2720.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
04/03/2024 22:54:49
MENAFN04032024000117011021ID1107934631
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