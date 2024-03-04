ندوة علمية في جامعة آل البيت بعنوانفلسطين في خطابات الملك ومواقفه الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 4 آذار (بترا)-نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالتعاون مع كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة آل البيت، اليوم الاثنين، ندوة علمية بعنوان: "فلسطين في خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الوطنيَّة"، وذلك ضمن فعاليات الكلية بمناسبة اليوبيل الفضيّ لتولي جلالته سُلطاته الدستوريَّة.

وأكد الدكتور أنور الخالدي من قسم التاريخ، في الندوة التي ترأسها نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والقانونية الدكتور عمر العكين، ثباتَ موقف الدولة الأردنية في مراحلتها التاريخية المتعاقبة من القضية الفلسطينية، والدفاع عن ترابها ومقدساتها وفي المحافل السياسية عربيًا وعالميًا، موضحا خطورة تشكيك بعض القوميين والزعماء العرب بمواقف القيادة الهاشمية في مراحل الصراع العربي – الإسرائيلي، لافتا إلى أن الوثائق والحقائق التاريخية والقراءة الموضوعية تثبت بطلان هذه الإدعاءات، مستعرضًا الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وتطرق الدكتور علي الشرعة من كلية بيت الحكمة، إلى الموقف السياسي الأردني من قضية فلسطين وأثر العلاقات الدولية السياسية في تحصين القرار الأردني في حماية المقدسات، مشيدًا بحكمة صانع القرار في المملكة الأردنية الهاشمية وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء الموقف الدولي الإيجابي من العدوان على الأراضي الفلسطينية، ومتانة العلاقة بين فلسطين والأردن في النظر إليهما على أنهما شعب واحد.

وقدمت الدكتورة منتهى الحراحشة تحليلا لخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة، مبينة أن خطاب جلالته تميز بشجاعة الموقف، وحس المسؤولية تجاه الوضع الحالي بالمنطقة ونبذ العقلية الهمجية الصهيونية التي تحاول جعل غزة مكانا غير قابل للحياة، محملا غطرسة هذا الظلم الذي طال الأشقاء الفلسطينيين إلى فشل المجتمع الدولي في حقن دماء الأبرياء العزل، وعدم القدرة على ضمان حقوقهم الإنسانية.

وتناول الدكتور فتحي الشواورة محور فلسطين في وجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، محللا مضامين خطابات جلالته في حرب غزة ودوره في الدفاع عن غزة وأهلها، ودعوته إلى الإيقاف الفوري للحرب، وحرص جلالته في الحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس، والتمسك بحق الوصاية عليها.

وأوصى المشاركون بالندوة بضرورة عقد ندوات تعمق تحليل خطابات جلالته، وتوجيه طلبة الدراسات العليا إلى مزيد من العناية بتحليلها.

--(بترا)

ه ق/أز/ هـ ح

04/03/2024 22:47:46