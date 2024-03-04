أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي دعما لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 4 آذار (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية بمشاركة عدد من شعراء الشمال، برعاية مدير ثقافة محافظة الزرقاء الدكتور محمد الزعبي.

وأشار الزغبي، في كلمته خلال الأمسية التي أقيمت في قاعة الحزب الوطني الإسلامي فرع الرصيفة، وأدارها عضو الملتقى محمود الحاج إلى أهمية تعظيم الجهود الجبارة لجلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وقضايا أمتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشدد الزغبي على ضرورة عدم الالتفات إلى المشككين وتجار الكلمة المسيئين للوطن.

من جهته، أكد رئيس المنتدى محمود الصالح استمرارية الحراك الثقافي أسبوعيا في إطار خدمة أهلنا في فلسطين المحتلة وقطاع غزة بشكل خاص لدعمهم فيما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم، إلى جانب تعظيم المقاومة الباسلة ضد المحتل الصهيوني، وتعظيم الجهود الشجاعة لجلالة الملك في كسر الحصار لتأمين المساعدات لأهلنا في قطاع غزة.

وشارك في الأمسية الشاعر الدكتور عبد الرحيم الجداية حيث قرأ قصائد: ظباء القدس، الشهيد، هدنة، فيما قرأ الشاعر الدكتور سلطان الخضور، قصائد: في بحر عينيك اعتكف، من أنا، غزة زائرة، القدس، وطني، بالإضافة لمشاركة الشاعر عصام الأشقر بقصائد: أبي ودروب الفداء، إحدى عشرة ليلة، في معركة سيف القدس، جنين ولادة,، هذا هو الأردن، شفت البطل.

--(بترا)

ر ن/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 22:44:10