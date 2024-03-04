أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي دعما لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 4 آذار (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية بمشاركة عدد من شعراء الشمال، برعاية مدير ثقافة محافظة الزرقاء الدكتور محمد الزعبي.
وأشار الزغبي، في كلمته خلال الأمسية التي أقيمت في قاعة الحزب الوطني الإسلامي فرع الرصيفة، وأدارها عضو الملتقى محمود الحاج إلى أهمية تعظيم الجهود الجبارة لجلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وقضايا أمتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشدد الزغبي على ضرورة عدم الالتفات إلى المشككين وتجار الكلمة المسيئين للوطن.
من جهته، أكد رئيس المنتدى محمود الصالح استمرارية الحراك الثقافي أسبوعيا في إطار خدمة أهلنا في فلسطين المحتلة وقطاع غزة بشكل خاص لدعمهم فيما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم، إلى جانب تعظيم المقاومة الباسلة ضد المحتل الصهيوني، وتعظيم الجهود الشجاعة لجلالة الملك في كسر الحصار لتأمين المساعدات لأهلنا في قطاع غزة.
وشارك في الأمسية الشاعر الدكتور عبد الرحيم الجداية حيث قرأ قصائد: ظباء القدس، الشهيد، هدنة، فيما قرأ الشاعر الدكتور سلطان الخضور، قصائد: في بحر عينيك اعتكف، من أنا، غزة زائرة، القدس، وطني، بالإضافة لمشاركة الشاعر عصام الأشقر بقصائد: أبي ودروب الفداء، إحدى عشرة ليلة، في معركة سيف القدس، جنين ولادة,، هذا هو الأردن، شفت البطل.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ هـ ح
04/03/2024 22:44:10
MENAFN04032024000117011021ID1107934628
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