ندوة حول دور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية بـ جدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 آذار (بترا)-نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة جدارا، وبالتعاون مع مبادرة "يلا نشارك/ يلا نتحزب" اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان: "الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

ورحبت رئيسة الجامعة بالوكالة الدكتورة إيمان البشيتي بالحضور والمشاركين بالندوة التي أدارها الدكتور علي قوقزة الناطق باسم المبادرة.

وقال القنصل الفخري الأردني لدى هنجاريا المهندس زيد نفاع إننا أمام مسؤولية وطنية كبيرة كمؤسسات أكاديمية ومجتمع مدني وإعلام، فالعمل الحزبي لم يعد ترفًا سياسيًا، بل واجب وطني يحتم علينا إيجاد نخب سياسية مستقبلية، وفتح المجال أمام الشباب وتوعيتهم بأهمية الأحزاب، منوها إلى دور الجامعات في تحقيق التنمية السياسية وتعزيز انخراط الشباب والمرأة في الحياة الحزبية.

وأكد المحامي أكرم أبو غزالة أن الحفاظ على الوطن والحرص على ازدهاره تنمويا وسياسيا وثقافيا وأكاديميا مسؤولية تقع على عاتق الجميع، لا سيما قطاع الشباب والمرأة، مشيرًا إلى ما يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، من دعم للشباب والمرأة، وذلك لإيمانه بقدراتهم على إحداث التغيير الإيجابي والتطوير من أجل بناء أردن قادر على مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن.

وقال رئيس مبادرة "يلا نشارك" سيف بني مصطفى، إن المشاركة السياسية للشباب ليست مجرد شعار وإنما هي تطبيق واضح للتشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي عنوانه الأهم هو الشباب، كما تطرق إلى قانون ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، والتي تُشكل ضمانة حقيقة للوصول إلى الديمقراطية وبضمانة من جلالة الملك.

من جهته، قال الأمين عام حزب القدوة الأردني، إياد النجار، إن الشعب الأردني عُرف بمواقفه الثابتة تجاه أمته العربية والإسلامية منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم، مشيرًا إلى المصداقية السياسية التي يتحلى بها الأردن قيادة وشعبًا وحكومة.

وأشار إلى أن أهمية العمل الحزبي تَكمن في البرامج الحزبية والفكر السياسي الذي يخدم الوطن وتطلعاته، كما تطرق إلى أبرز ما جاء في قانون الأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية لتمكين قطاع الشباب والمرأة من الانخراط في العمل الحزبي، وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطلعاته نحو حكومات برلمانية ذات برامج حزبية.

من جانبه، تحدث عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الدكتور محمد نور الجداية، عن التشريعات الناظمة للعمل الحزبي داخل الجامعات.

وبين أن جامعة جدارا قامت بالعديد من المحاضرات والندوات وورش العمل التوعوية والتي تتعلق بتفعيل العمل الحزبي داخلها.

وفي نهاية الندوة التي حضرها عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد من الطلبة، كرم رئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة المشاركين بدرع جدارا، كما قام بني مصطفى بتكريم الجامعة والمشاركين بدروع تقديرية بإسم المبادرة.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

04/03/2024 22:42:17