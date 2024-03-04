ندوة حول دور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية بـ جدارا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 آذار (بترا)-نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة جدارا، وبالتعاون مع مبادرة "يلا نشارك/ يلا نتحزب" اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان: "الحياة السياسية والحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية".
ورحبت رئيسة الجامعة بالوكالة الدكتورة إيمان البشيتي بالحضور والمشاركين بالندوة التي أدارها الدكتور علي قوقزة الناطق باسم المبادرة.
وقال القنصل الفخري الأردني لدى هنجاريا المهندس زيد نفاع إننا أمام مسؤولية وطنية كبيرة كمؤسسات أكاديمية ومجتمع مدني وإعلام، فالعمل الحزبي لم يعد ترفًا سياسيًا، بل واجب وطني يحتم علينا إيجاد نخب سياسية مستقبلية، وفتح المجال أمام الشباب وتوعيتهم بأهمية الأحزاب، منوها إلى دور الجامعات في تحقيق التنمية السياسية وتعزيز انخراط الشباب والمرأة في الحياة الحزبية.
وأكد المحامي أكرم أبو غزالة أن الحفاظ على الوطن والحرص على ازدهاره تنمويا وسياسيا وثقافيا وأكاديميا مسؤولية تقع على عاتق الجميع، لا سيما قطاع الشباب والمرأة، مشيرًا إلى ما يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، من دعم للشباب والمرأة، وذلك لإيمانه بقدراتهم على إحداث التغيير الإيجابي والتطوير من أجل بناء أردن قادر على مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن.
وقال رئيس مبادرة "يلا نشارك" سيف بني مصطفى، إن المشاركة السياسية للشباب ليست مجرد شعار وإنما هي تطبيق واضح للتشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي عنوانه الأهم هو الشباب، كما تطرق إلى قانون ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، والتي تُشكل ضمانة حقيقة للوصول إلى الديمقراطية وبضمانة من جلالة الملك.
من جهته، قال الأمين عام حزب القدوة الأردني، إياد النجار، إن الشعب الأردني عُرف بمواقفه الثابتة تجاه أمته العربية والإسلامية منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم، مشيرًا إلى المصداقية السياسية التي يتحلى بها الأردن قيادة وشعبًا وحكومة.
وأشار إلى أن أهمية العمل الحزبي تَكمن في البرامج الحزبية والفكر السياسي الذي يخدم الوطن وتطلعاته، كما تطرق إلى أبرز ما جاء في قانون الأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية لتمكين قطاع الشباب والمرأة من الانخراط في العمل الحزبي، وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطلعاته نحو حكومات برلمانية ذات برامج حزبية.
من جانبه، تحدث عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الدكتور محمد نور الجداية، عن التشريعات الناظمة للعمل الحزبي داخل الجامعات.
وبين أن جامعة جدارا قامت بالعديد من المحاضرات والندوات وورش العمل التوعوية والتي تتعلق بتفعيل العمل الحزبي داخلها.
وفي نهاية الندوة التي حضرها عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد من الطلبة، كرم رئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة المشاركين بدرع جدارا، كما قام بني مصطفى بتكريم الجامعة والمشاركين بدروع تقديرية بإسم المبادرة.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
04/03/2024 22:42:17
MENAFN04032024000117011021ID1107934627
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