بلدية الكرك والغذاء والدواء توقعان اتفاقية لتأسيس مختبر جودة الأغذية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 4 آذار (بترا)- محمد العساسفة- وقعت بلدية الكرك الكبرى والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك لتأسيس مختبر جودة الأغذية.

ووقع الاتفاقية رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة ومدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات.

وقال المعايطة إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن إطار مشروع منصة الكرك للأعمال الريادية، معربا عن اعتزازه بنهج التشاركية مع المؤسسة ودورها في دعم استحداث المختبر الذي من شأنه ضمان سلامة الغذاء على اعتبار المؤسسة الجهة الوطنية المرجعية في هذا المجال.

وثمن دور المؤسسة في تبادل المعلومات والإحصائيات والمراجع العلمية والفنية المتعلقة بعمل مختبر جودة الأغذية، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية خطوة أولى للتعاون الذي سيستمر للسير في إجراءات اعتماد مختبر جودة الأغذية لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة.

وبين مهيدات أن الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ضمن إطار إنجاح مشروع منصة الكرك للأعمال الريادية بدعم من البنك الدولي، وتقديم المؤسسة للاستشارات الفنية اللازمة لتأسيس مختبر جودة الأغذية من حيث المواصفات والشروط الفنية والفحوصات المخبرية الأساسية اللازمة للرقابة على الغذاء وبما يحقق أهداف المؤسسة الرقابية على مستوى محافظة الكرك وإقليم الجنوب وفي بقية المملكة.

--(بترا)

م ع/ب ع/ هـ ح

04/03/2024 22:37:55