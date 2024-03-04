بلدية الكرك والغذاء والدواء توقعان اتفاقية لتأسيس مختبر جودة الأغذية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 4 آذار (بترا)- محمد العساسفة- وقعت بلدية الكرك الكبرى والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك لتأسيس مختبر جودة الأغذية.
ووقع الاتفاقية رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة ومدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات.
وقال المعايطة إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن إطار مشروع منصة الكرك للأعمال الريادية، معربا عن اعتزازه بنهج التشاركية مع المؤسسة ودورها في دعم استحداث المختبر الذي من شأنه ضمان سلامة الغذاء على اعتبار المؤسسة الجهة الوطنية المرجعية في هذا المجال.
وثمن دور المؤسسة في تبادل المعلومات والإحصائيات والمراجع العلمية والفنية المتعلقة بعمل مختبر جودة الأغذية، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية خطوة أولى للتعاون الذي سيستمر للسير في إجراءات اعتماد مختبر جودة الأغذية لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة.
وبين مهيدات أن الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ضمن إطار إنجاح مشروع منصة الكرك للأعمال الريادية بدعم من البنك الدولي، وتقديم المؤسسة للاستشارات الفنية اللازمة لتأسيس مختبر جودة الأغذية من حيث المواصفات والشروط الفنية والفحوصات المخبرية الأساسية اللازمة للرقابة على الغذاء وبما يحقق أهداف المؤسسة الرقابية على مستوى محافظة الكرك وإقليم الجنوب وفي بقية المملكة.
--(بترا)
م ع/ب ع/ هـ ح
04/03/2024 22:37:55
MENAFN04032024000117011021ID1107934626
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