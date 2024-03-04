موسكو تندد بـ ضلوع مباشر للغرب في أوكراني وكييڤ تطالب بتحويل أصول روسية مجمدة إليها

MENAFN - Al-Anbaa) نددت موسكو أمس بـ «ضلوع مباشر» للغرب في أوكرانيا بعد نشر تسجيل صوتي على شبكات تواصل اجتماعي روسية، لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني حول تسليم أسلحة إلى أوكرانيا لضرب أهداف روسية.ونشرت رئيسة قناة «آر تي» الروسية مارغاريتا سيمونيان الجمعة تسجيلا صوتيا مدته 38 دقيقة قالت إنه يتضمن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 فبراير في قصف شبه جزيرة القرم، ما أثار أزمة بين البلدين.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات التي أكدت برلين صحتها «تسلط الضوء مرة أخرى على ضلوع الغرب المباشر على نحو جماعي في النزاع في أوكرانيا».واعتبر بيسكوف أن «التسجيل في ذاته يشهد على نقاش مفصل وملموس داخل الجيش الألماني حول مشاريع لشن ضربات على الأراضي الروسية». وشدد على أن «كل شيء واضح للغاية».من جهته، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي «إنها محاولة واضحة للروس لزرع الشقاق وإظهار انقسام وجعل الأمر يبدو وكأن الغرب ليس موحدا».وأضاف كيربي «لن نرضخ أمام هذه المحاولة (...) نعمل جميعا في محاولة لدعم أوكرانيا».وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل.ويشكل مضمون التسجيل مصدر حرج لألمانيا لأن برلين تعلن رسميا عن موقف رافض لتزويد كييڤ بصواريخ توروس القادرة على إصابة أهداف على بعد يصل إلى 500 كيلومتر لتجنب خطر تصعيد النزاع، بينما تطالب بها أوكرانيا منذ فترة طويلة.إلى ذلك يتضمن التسجيل أحاديث عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كل من فرنسا وبريطانيا لكييڤ.ويؤكد أحد المتحدثين في التسجيل أن عملية توجيه صواريخ نحو الجسر تتطلب ما بين 10 إلى 20 صاروخا.وتزامنت تصريحات بيسكوف مع توجه السفير الألماني لدى روسيا ألكسندر غراف لامبسدورف صباح أمس إلى وزارة الخارجية الروسية.وذكرت وسائل إعلام روسية أن السفير غادر الوزارة بعدما استغرقت زيارته إليها ساعة ونيفا. ولم يدل بأي تصريح للصحافيين.وأفادت برلين بأن موسكو لم تستدع السفير. وردا على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر لصحافيين «عقد سفيرنا اجتماعا مخططا له منذ فترة طويلة هذا الصباح في وزارة الخارجية الروسية».وأعلنت الخارجية الروسية في بيان نشر مساء أمس أنها طلبت من السفير الألماني «تفسيرات» بشأن تسليم كييڤ صواريخ توروس المذكورة.كذلك نددت الخارجية الروسية أمام السفير «بالطبيعة غير المقبولة لمحاولات السلطات الألمانية عرقلة أنشطة الصحافيين الروس في ألمانيا»، متوعدة «برد شديد» من موسكو.

من ناحية اخرى، حث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الدول الغربية أمس على تحويل أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها 300 مليار يورو إلى كييڤ للمساعدة في إعمار البلاد ودعم تعافيها.وقال شميغال خلال مؤتمر صحافي إن «المساعدة التي نتلقاها من شركائنا تمثل أداة مهمة للغاية، لكننا بحاجة إلى الاستباقية والمثابرة بغض النظر عن الوقت والتقلبات السياسية والجولات الانتخابية التي ستجري في العالم».وأوضح أن «مصادرة الأصول الروسية يجب أن يصبح مصدرا موثوقا لدعم دولتنا وتمويل تعافينا».