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واشنطن تطالب إسرائيل بفتح معابر إضافية إلى غزة والأونروا تتهمها بـ تعذيب موظفيها المعتقلين

3/4/2024 11:36:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالبت الولايات المتحدة الاميركية إسرائيل بفتح معابر برية إضافية إلى غزة.
وقال البيت الأبيض، في بيان له، ان بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية جعلوا من الصعب إيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضافت: هناك وقائع لم تكن فيها إسرائيل قادرة أو راغبة في استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية انه من الصعب للغاية إيصال المساعدات إلى شمال غزة، مؤكدة ـ في بيان لها ـ ان الوضع الإنساني في القطاع لا يطاق، ونركز على زيادة المساعدات واستدامتها في غزة وفتح مزيد من القنوات لإيصالها.
وقالت سنواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لزيادة شحنات المساعدات إلى شمال غزة.
وتابعت الخارجية الاميركية: نسعى بجد ونعمل مع الشركاء لبحث خيارات إنشاء ممرات إغاثة بحرية لغزة.
من جهة اخرى، اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إسرائيل بـ «تعذيب» عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة.
وقالت الوكالة في بيان وفق وكالة «فرانس برس» إن «عددا من موظفينا أبلغوا فرق «الأونروا» أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة»، وذلك أثناء استجوابهم بشأن هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر.

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