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الرئيسة السويسرية تشدد بعد تعرض يهودي للطعن لا مكان لمعاداة السامية في بلادنا

3/4/2024 11:36:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شددت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد أمس على أنه «لا مكان لمعادة السامية في سويسرا»، وذلك بعد عملية طعن تعرض لها يهودي من المتدينين المتشددين على يد فتى بايع تنظيم «داعش».
وكتبت الرئيسة في منشور على منصة «إكس» أن «الهجوم بسكين في زيوريخ أصابني بصدمة»، معربة عن تضامنها مع الضحية والجالية اليهودية في البلاد.
وتعرض اليهودي البالغ 50 عاما ليل السبت للطعن في المدينة الأكبر في سويسرا، وأفادت الشرطة في بادئ الأمر بأنه «أصيب بجروح خطرة».
إلا أن الاتحاد السويسري للجاليات اليهودية أفاد وكالة الأنباء السويسرية (كيستون إيه تي اس) أمس بأن حياة الرجل لم تعد بخطر.
وكان بيان أصدرته الشرطة أمس الأول أفاد بأن دوافع المهاجم لم تتضح بعد وبأن المحققين ينظرون في احتمال أن تكون عملية الطعن «جريمة معادية للسامية».
ويشتبه بأن فتى من أصول تونسية يبلغ 15 عاما نفذ الهجوم، وفق النيابة العامة التي أشارت إلى أن المراهق قيد التوقف.
ولفتت النيابة العامة إلى أن المحققين يسعون لتبيان ما إذا المهاجم تصرف بمفرده.
وكان المشتبه به قد نشر تسجيل فيديو أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم، وفق ما أعلن قائد شرطة زيوريخ ماريو ميهر في مؤتمر صحافي.
في الفيديو يعلن الفتى مبايعته تنظيم «داعش» ويدعو لمقاتلة اليهود حول العالم، وفق ما نقلت «كيستون» عن الشرطة.
لكن التسجيل الذي أشارت إليه الشرطة يبدو أنه للفيديو نفسه الذي نشره موقع «سايت» الأميركي المتخصص في رصد أنشطة الجماعات المتطرفة والذي يظهر مراهقا يعلن أنه «أحد جنود الخلافة».

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