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هجوم يستهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية

3/4/2024 11:36:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس بأن هجوما استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أنها كانت مدرجة على أنها «تابعة لإسرائيل».
من جهتهم، أعلن الحوثيون انهم استهدفوا بالصواريخ «سفينة إسرائيلية» في بحر العرب، وذلك ضمن سلسلة العمليات التي ينفذونها قبالة سواحل اليمن على خلفية الحرب في غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم المتمردين يحيى سريع، في بيان، «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. عملية استهداف لسفينة إسرائيلية (MSC SKY) في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة»، مؤكدا تحقيق إصابة «دقيقة ومباشرة».
وأوضحت «أمبري» أن الاستهداف وقع «على بعد نحو 91 ميلا بحريا إلى جنوب شرق عدن في اليمن»، مضيفة أنه «بحسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة».
وأضافت الوكالة «لم يتم التأكد ما إذا كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة»، مشيرة إلى أن السفينة «كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي».
ولفتت «أمبري» إلى أن السفينة كانت مدرجة «على أنها تدار من شركة زي أي أم لخدمات الشحن الإسرائيلية»، لكنها أضافت في الوقت نفسه أنه «ربما كان ذلك إدراجا قديما، إذ لم تدرج السفينة في مصادر أخرى».
من جهتها، أكدت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية التي تديرها القوات البحرية الملكية، وقوع هجوم.
وتحدثت عن رصد انفجارين أحدهما على مقربة من السفينة، بينما ألحق الثاني «أضرارا» بها، مشيرة إلى اندلاع حريق على متنها.

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