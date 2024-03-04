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الجيش السوداني ينفي طلب إيران إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

3/4/2024 11:36:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول رفض الجيش السوداني طلبا إيرانيا بإقامة قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر مقابل تزويد السودان بسفينة حربية وفق «العربية نت».
وقال عبدالله لوكالة «أنباء العالم العربي» أمس «ما ورد في صحيفة «وول ستريت جورنال» غير صحيح إطلاقا، ويجافي الواقع تماما».
وأضاف «التقرير استند إلى شخص، ذكرت الصحيفة اسمه وادعت أنه مستشار أمني للرئيس السوداني، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لا يوجد أي مستشار بهذا الاسم في مؤسسة الرئاسة السودانية».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت عن مسؤول كبير في المخابرات السودانية قوله، إن إيران فشلت في إقناع السودان بالسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان سيعطي لها موطئ قدم في منطقة تتيح لها مراقبة حركة المرور البحرية من قناة السويس وإسرائيل وإليهما.
وأضافت الصحيفة أن طهران تعهدت بإرسال سفينة حربية إلى السودان مقابل تلبية طلبها.
وقال مسؤول استخباراتي سوداني لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن الجيش رفض عرضا من إيران لتزويده بمسيرات مقابل منح طهران إذنا بإنشاء قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر.
وعرضت إيران، بحسب المسؤول السوداني، إمداد الجيش بسفينة حربية قادرة على حمل مروحيات ومسيرات إذا وافق على إنشاء القاعدة العسكرية لطهران على البحر الأحمر.
وقالت «وول ستريت جورنال» إن إيران تهدف إلى مراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس وإسرائيل.

MENAFN04032024000130011022ID1107934582

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