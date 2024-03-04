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ملايين اللاجئين يواجهون كارثة وشيكة في سورية ولبنان والأردن والضفة بسبب أزمة أونروا

3/4/2024 11:36:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذّر مسؤولون لبنانيون وفلسطينيون وأمميون من «كارثة وشيكة» تهدد مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها لن تتمكن من «النجاة» إلا لشهر آخر. وقالت دوروثي كلاوس، مديرة برنامج وكالة «الأونروا» في لبنان، والتي تقدم مساعدات لأكثر من 250 ألف شخص: «سنواصل عملياتنا حتى نهاية مارس، بعد ذلك إذا لم يتم استئناف التمويل فلا نعرف ما الذي سيحدث». وقال المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأسبوع الماضي، إن الوكالة وصلت إلى «نقطة الانهيار». وبحلول نهاية مارس، وما لم ترفع الدول المانحة الأخرى دعمها، لن تتمكن الأونروا من دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف، وسوف تتوقف عن تقديم الخدمات ليس فقط للاجئين في غزة ولكن لحوالي أربعة ملايين آخرين في الضفة الغربية ولبنان والأردن وسورية، وفقا للازاريني.
وفي يناير الماضي اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي الوكالة في غزة بالمشاركة في هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي. ودفعت الاتهامات التي لاتزال «غير مثبتة» وفقا لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، الولايات المتحدة و15 دولة أخرى إلى تعليق تمويل الأونروا. ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الأزمة الحالية التي تضرب المنظمة تبقى الأشد في تاريخها الممتد لـ 75 عاما.

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