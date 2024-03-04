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التيار المحافظ يحظى بالأغلبية البرلمانية الإيرانية ونسبة المشاركة الأدنى منذ 1979

3/4/2024 11:36:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الحكومة الإيرانية أمس أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة الجمعة بلغت 41% من الناخبين، مقارنة بـ 42.57% في الانتخابات التشريعية عام 2020.
وبذلك تعتبر نسبة المشاركة هذه هي الأدنى في الانتخابات التشريعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، على خلفية دعوات للامتناع عن التصويت وجهت بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين أو الإصلاحيين قبل عملية الاقتراع، وهي الأولى منذ الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران في نهاية عام 2022.
أظهرت نتائج الانتخابات تقدم التيار المحافظ وحصوله على أغلبية المقاعد في البرلمان، وفق النتائج النهائية، فإن 245 مرشحا من أصل 290 تسلموا بطاقات الدخول إلى البرلمان في المرحلة الأولى و45 آخرين بانتظار جولة الحسم في أبريل القادم، الحصيلة توضح أن التيار المحافظ حصد أغلبية مقاعد البرلمان يليه المستقلون ونحو 30 مقعدا للإصلاحيين».
ووفقا لوكالة «مهر» الإيرانية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41%، وفي طهران تحديدا بلغت 24%، وتم بث سير عملية فرز الأصوات عبر القنوات التلفزيونية بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ إيران.
وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، بلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران وفق وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أسماء الأشخاص الذين حصلوا على الأصوات الضرورية للدخول إلى مجلس الشورى الإسلامي.
ويلاحظ من بين الأسماء التي حصلت على النصاب في انتخابات طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحالي محمد باقر قاليباف.
وبحسب قانون انتخابات البرلمان، يجب أن يفوز كل مرشح بما لا يقل عن 20% من الأصوات الصحيحة في المرحلة الأولى من الانتخابات، لكن بحسب المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات، «في 21 دائرة انتخابية، لم يتمكن المرشحون من الحصول على هذا العدد من الأصوات، وفي هذه الدوائر تم نقل الانتخابات إلى الجولة الثانية».
من جهته، قال وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي، أمس، إن إحصائيات المشاركة في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة بلغت 41%، ما يعني أن نحو 25 مليون شخص شاركوا في هذه الانتخابات.
وأضاف بحسب وكالة تسنيم للأنباء رغم الدعاية التي قام بها الأعداء لثني الشعب عن المشاركة في الانتخابات ورغم بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب، إلا أن الشعب شارك في الانتخابات.
وأضاف وزير الداخلية: نستعد للجولة الثانية من الانتخابات النيابية. وينبغي القول نسبة الورقة البيضاء، كانت 5% في جميع المراكز.

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