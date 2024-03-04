Tuesday, 05 March 2024 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذير أممي من انفجار برميل البارود وواشنطن تضغط قبل هدنة غزة

3/4/2024 11:36:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسط تحذيرات الأمم المتحدة من أن الحرب في قطاع غزة «برميل بارود» قد تؤدي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، تسارعت جهود الوساطة في القاهرة أمس للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بحلول شهر رمضان، بعد أن كثفت الولايات المتحدة ضغوطها من أجل وقف القتال والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.
واجتمع وسطاء قطريون ومصريون وأميركيون مع موفدين من حركة حماس في غياب ممثلين عن إسرائيل، في القاهرة أمس لليوم الثاني من المحادثات. وتحدثت قناة «القاهرة» الإخبارية عن «تقدم ملحوظ» سجل في اليوم السابق، وهو ما أكده مسؤول من حماس طلب عدم الكشف عن اسمه. ونقلت القناة عن «مصدر رفيع المستوى» قوله إن «مصر تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان»، مؤكدا أن هناك «تقدما محلوظا في مفاوضات الهدنة سعيا للتوصل إلى اتفاق عادل».
وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة مصر وقطر وأميركا في مفاوضات جرت في فرنسا قبل أسابيع، على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 محتجزا في غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتريد حركة حماس أن تسحب إسرائيل جميع قواتها من غزة، في حين يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الجيش سيواصل حملته لتدمير حماس، بما في ذلك في رفح أقصى جنوب القطاع حيث يتكدس نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نازحون.
وطالبت إسرائيل أيضا، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بقائمة بأسماء جميع الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة. وهي تقدر أن عددهم 130 من أصل 250، ويقدر أن 31 من الذين لا يزالون في غزة قد قتلوا.
وكانت دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة، وانتقدت إسرائيل بسبب شح المساعدات في حين يتضور الغزيون جوعا.
وقالت هاريس «نظرا إلى حجم المعاناة في غزة يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وهو الأمر المطروح حاليا على طاولة المفاوضات». وقالت هاريس «على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة المساعدات بشكل ملموس. لا توجد أعذار»، مضيفة أن على إسرائيل «أن تفتح نقاط عبور جديدة»، و«ألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات».
وأضافت «تقول حماس إنها تريد وقف إطلاق النار. حسنا، هناك اتفاق مطروح على الطاولة. وكما قلنا، على حماس الموافقة على هذا الاتفاق».
وجاءت مفاوضات الهدنة في وقت تعاني حكومة الحرب الإسرائيلية من شرخ كبير، حيث شن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش هجوما لاذعا على العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، ووصفه بأنه الحلقة الأضعف في الحكومة. وقال سموتريتش إن غانتس يخدم مصلحة إدارة الرئيس جو بايدن ويروج لخطتها لإقامة دولة فلسطينية. وتأتي التصريحات على خلفية زيارة غانتس إلى واشنطن للاجتماع مع مسؤولين أميركيين ومناقشة «وقف مؤقت لإطلاق النار» و«الحاجة إلى زيادة كبيرة» في المساعدات الإنسانية لغزة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض. ومكمن الخلاف أن الزيارة لم يتم تنسيقها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
كما انتقد وزير التعاون الإقليمي دودي أمسيلم زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» قائلا «سيد غانتس، دخولك إلى الحكومة كان يهدف إلى الوحدة في فترة طارئة، لا إلى أن تكون حصان طروادة».
من جهته، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير لإصدار تعليمات فورية بوقف المحادثات والانتقال الى مرحلة أقوى من القتال.
ميدانيا، أفادت وزارة الصحة في القطاع المدمر الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس ويعاني من نقص حاد في الغذاء جراء الحرب المستمرة منذ قرابة خمسة أشهر إن 124 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة في القصف الإسرائيلي.
وتواصل إسرائيل حربها بلا هوادة على القطاع. وأفاد شهود عيان عن وقوع معارك عنيفة في حي الزيتون بمدينة غزة ومدينة خان يونس الجنوبية.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة حماس، أن «عشرات الغارات الجوية» و«القصف المدفعي المكثف» أصابت مناطق عدة في أنحاء غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ «غارات محددة الأهداف» في منطقة خان يونس، وقتل 15شخصا واعتقل العشرات بزعم ارتباطهم بفصائل فلسطينية مسلحة.
وفي هذا السياق، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من اتساع رقعة النزاع إلى البلدان المجاورة، وقال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف «أنا قلق للغاية من أن أي شرارة من برميل البارود هذا قد تؤدي إلى حريق هائل أوسع. ستكون لذلك تداعيات على كل دولة من دول الشرق الأوسط وأخرى كثيرة خارجه».
في الضفة الغربية المحتلة، قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي فجر الإثنين في مدينة رام الله، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما فجر الجيش في مدينة نابلس منزل فلسطيني متهم بقتل سيدة بريطانية إسرائيلية وابنتيها العام الماضي وقتل بعد ذلك.

MENAFN04032024000130011022ID1107934579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث