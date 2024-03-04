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الثلاثاء الكبير ترامب مرتاح وفرصة أخيرة لهايلي والمحكمة العليا تعيده للترشح في كولورادو

3/4/2024 11:36:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألغت المحكمة العليا الأميركية بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021.
وقالت المحكمة في قرارها «لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائما. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة». ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره «فوزا كبيرا» للولايات المتحدة.
إلى ذلك، فازت نيكي هايلي المنافسة الوحيدة المتبقية لدونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في العاصمة الأميركية واشنطن لتحقق بذلك أول انتصار لها في السباق للحصول على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وأتى هذا الفوز الرمزي في العاصمة الفيدرالية قبل «الثلاثاء الكبير» المحطة الرئيسية في رزنامة الانتخابات التمهيدية الأميركية والتي تجري اليوم في 15 ولاية تزامنا.
وقدرت محطة «سي ان ان» التلفزيونية الأميركية التي كانت من بين وسائل الاعلام التي أعلنت فوز هايلي، أن عددهم 22 ألفا فقط.
وحصلت هايلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة إلى الأمم المتحدة في عهد ترامب (2017-2021) على 63% من الأصوات خلال الانتخابات التمهيدية هذه التي جرت في مكان واحد وهو فندق في وسط العاصمة بحسب موقع «بوليتيكو» نقلا عن مسؤولين في الحزب الجمهوري في العاصمة.
وأكد فريق حملة هايلي في بيان أنه «من غير المفاجئ أن ينبذ الجمهوريون الأقرب إلى الخلل الحاصل في واشنطن دونالد ترامب وفوضاه».
في المقابل، وصف ترامب منطقة العاصمة الكبرى بعد خسارته فيها بأنها «مستنقع»، ووعد بتحقيق انتصارات كبيرة اليوم. وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال : «لقد تعمدت الابتعاد عن التصويت في العاصمة لأنها مستنقع يضم عددا قليلا جدا من المندوبين ولا يعطي أي ميزة.. نيكي هايلي قضت كل وقتها ومالها وجهدها في العاصمة».
وأشار ترامب إلى أنه حقق يوم السبت فوزا ساحقا على هيلي في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ولايات ميسوري وميشيغان وأيداهو. ووعد الرئيس الأميركي السابق بنتائج كبيرة اليوم في الثلاثاء الكبير، حيث يعول على «استعراض القوة» لإقصاء منافسته هايلي نهائيا وتكريس جهوده لمواجهة الرئيس جو بايدن مجددا في نوفمبر. ويتوقع أن تخسر هايلي «كل الولايات» التي تشهد انتخابات اليوم. وكتب ترامب عبر ذات المنصة معلقا على هايلي: «هي لا تثير الحماسة ولا تحشد الجماهير. لا شيء».
ومن ماين إلى كاليفورنيا مرورا بتكساس وفيرجينيا فضلا عن الاسكا وأركنسو، يدعى ملايين الأميركيين إلى الاقتراع لاختيار مرشحهم الديموقراطي أو الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر.
إلا ان هذا اليوم الانتخابي الكبير الذي غالبا ما يحظى باهتمام إعلامي واسع جدا يكتسب طابعا مختلفا نوعا ما هذه السنة لأن النتائج شبه محسومة.
ففي المعسكر الجمهوري لا يزال مرشحان فقط يخوضان غمار الانتخابات التمهيدية.
ويعتبر ترامب البالغ 77 عاما المرشح الأوفر حظا بأشواط رغم متاعبه القضائية الكثيرة.
وباستثناء واشنطن التي فازت بها هايلي، ظفر الرئيس السابق بكل الانتخابات التمهيدية التي نظمها حزبه الجمهوري منذ يناير مطيحا بالجزء الأكبر من منافسيه ما جعله يدخل سباق اليوم مرتاحا.
وتبقى هايلي البالغة 52 عاما المرشحة الوحيدة التي تعترض طريق حصوله على بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورسالة هايلي المرأة الوحيدة بين المرشحين الجمهوريين، بسيطة ومفادها «لن يمكننا الاستمرار مع أربع سنوات إضافية من فوضى ترامب».
وتتعهد في المقابل إعادة الوضع «إلى طبيعته» وتحث أوساط حزبها إلى اختيار «جيل جديد من القادة».
إلا ان الناخبين الجمهوريين لا يصغون على ما يبدو إلى ما تقوله، إذ تتوقع استطلاعات الرأي أن يظفر دونالد ترامب بكل الولايات المقبلة التي تشهد انتخابات تمهيدية معولا كالعادة، على قاعدة متينة من أنصاره.
ويبقى السؤال: هل ستستمر في السباق حتى لو أتت النتائج سلبية اليوم؟
لقد أبقت هايلي على الغموض بهذا الشأن رغم الأسئلة الملحة التي توجه إليها. وقالت لصحافيين في نهاية فبراير «سنستمر حتى يوم الثلاثاء الكبير. هذا أبعد ما فكرت به على الصعيد الاستراتيجي».
نظريا يمكن للانتخابات التمهيدية أن تستمر حتى يوليو إلا أن فريق دونالد ترامب يتوقع فوزا في «19 مارس» على أبعد تقدير. ويريد الملياردير الأميركي أن يتمكن من البدء في أقرب فرصة ممكنة من خوض المواجهة مع جو بايدن قبل أن ينشغل في متاعبه القضائية.
ويظهر تعداد لوكالة فرانس برس أن الملياردير الأميركي أمضى تسعة أيام حتى الآن في 2024 أمام المحاكم التي يحولها إلى منبر لحملته الانتخابية.
وتبدأ محاكمته الجنائية الأولى في 25 مارس في نيويورك.
في المعسكر الديموقراطي لا يواجه الرئيس حو بايدن البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية، أي منافسة جدية. فلم يثر ترشيح شخصيتين ديموقراطيتين هما النائب عن مينيسوتا دين فيليبس والكاتبة المعروفة ماريان وليامسون أي حماسة فعلية رغم الانتقادات المتواصلة للناخبين بشأن سن الرئيس أو دعمه لإسرائيل.
وستكون انتخابات الثلاثاء الكبير بالنسبة للمعسكر الديموقراطي مجرد إجراء شكلي.

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