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الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية ينعقد في البحرين بمشاركة كويتية

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انعقد الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته الرابعة تحت شعار «تبنّي وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية» بمشاركة كويتية.
وأكد مجموعة من المشاركين من الكويت يمثلون جهات مختلفة تعنى بالمسؤولية المجتمعية أهمية مضاعفة العمل على تحقيق هذه الشراكة المجتمعية التي من شأنها النهوض والرقي والتقدم في جميع المجالات.
وبدورها، قالت مدير تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الشيخة سهيلة فهد المالك في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها بالفعالية إنها سعيدة بحضورها هذا الكونغرس الدولي الذي يعنى بالمسؤولية المجتمعة وتكريمها بجائزة الامتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعة.
وأعربت عن شكرها لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها هذه الفعالية التي أقامتها الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وجميع القائمين عليها، لافتة إلى أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية ونشر هذه الثقافة على مستوى الدول.
وأكدت الحاجة إلى تبني مفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية وأنها أصبحت ضرورة ملحة تسهم في ترابط وتماسك المجتمعات مما يؤثر بشكل إيجابي على نجاحها وتقدمها.
من جانبه، قال رئيس جمعية التكافل لرعاية السجناء في دولة الكويت مساعد مندني لـ (كونا) هذه الجمعية تأسست في 2005 وبدأت كلجنة من لجان جمعية الإصلاح من سنة 2000.
ولفت إلى أن هذا النشاط الخيري الذي يخدم السجناء أصحاب القضايا المالية المدنية وأيضا الجنائية هذه الأعمال قمنا فيها هي خدمة مباشرة للأسر في الكويت.
وأوضح أن هذا العمل يهدف إلى استرجاع حرية السجين ليعود مرة اخرى إلى المجتمع ليتحقق الترابط الأسري والمساهمة في تربية الأبناء.
وأكد أنه في هذا اليوم تقاس قوة المجتمعات بتماسكها الأسري، لافتا إلى أن الجمعية حققت العديد من الأهداف العظيمة جدا فمنذ بداية اشهارها تجاوزنا 30 حالة من ذكور وإناث من القضايا مما ساعد في تخفيف الضغط على وزارتي العدل والداخلية عبر هذه الجمعية التي تخدم الجانب المجتمعي والحكومي.
من جانبه، قال الديبلوماسي الكويتي الدولي نائب رئيس البعثة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جنيف بدر المطيري لـ (كونا) إن مشاركته في هذا الكونغرس الدولي تتمثل في اختياره لرئاسة إحدى الجلسات النقاشية وتقديمه لورقة بحثية علمية تتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في دولة الكويت كنموذج للدول العربية والعالم الإسلامي وكذلك الدول العربية.
وأضاف المطيري (وهو باحث دكتوراه وأكاديمي في القانون والاقتصاد السياسي) أنه شارك بهذه الورقة المختصرة الموجزة وهي رسالة الدكتوراه ليشارك الحضور فيها ويسلط الضوء على ما قامت به دولة الكويت من اجراءات مطولة ولا زالت تحتاج إلى الكثير في هذا الجانب في ‏تعزيز النزاهة والشفافية في المشاركة.
وأضاف ان هذه ليست المشاركة الأولى له فقد سبق ان ترأس الكونغرس الأول الذي أقيم في المملكة المغربية في الرباط في 2019 حيث تم تكريمه بشهادة الكفاءة العلمية وكذلك جرى تكريمه اليوم مع كوكبة من الزملاء والإخوان بكل تواضع بشهادة دولية للامتثال في المسؤولية المجتمعية بالمجتمعات.
من جهته، قال عضو جمعية المعلمين الكويتية عبدالله الكندري في تصريح مماثل إن المشاركة في هذه الفعالية تهدف لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحفيزها مشيرا إلى أهميتها وتأثيرها الايجابي على الافراد والمجتمعات.
وأعرب عن شكره للشبكة الاقليمية على تنظيم هذا الكونغرس في نسخته الرابعة مشيدا بجهودها الحثيثة في هذا المجال.
كما ثمن دور واهتمام الشبكة الاقليمية لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتكريمها له ممثلا عن جمعية المعلمين الكويتية.
من جانبها، أعربت رئيس جمعية الرعاية الإسلامية الكويتية فداء الوقيان لـ(كونا) عن شكرها لمملكة البحرين لاستضافة هذه الفعالية.
وأشارت إلى أن الكونغرس الدولي للخدمة المجتمعية في دورته الرابعة الذي يهدف إلى الاستدامة في العمل الخيري والارتقاء به.
ومن ناحيتها، أعربت‏ أمين سر جمعية الرعاية الإسلامية أشواق العرادة لـ(كونا) عن شكرها للكونغرس الدولي على تكريمها عن الناحية العلمية، مشيرة إلى أنها تركز في ورقة العمل التي تناولتها خلال الجلسات النقاشية على الشراكة والمسؤولية المجتمعية في عيون العمل الخيري.
وأكدت أهمية الشراكة المجتمعية وأثرها الكبير في تنمية واستدامة العمل الخيري، موضحة أن العمل في جمعية الرعاية الإسلامية قائم بالأساس على مبدأ المشاركة والتعاون.

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