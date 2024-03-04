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أمينة محمد: دور مهم للكويت في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد بدور الكويت في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أنها تعتبر «مثالا يحتذى للدول الاخرى» لتدعيم اعمال المنظمة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال محاضرة لنائبة الأمين العام نظمها معهد «سعود الناصر الصباح» الديبلوماسي الكويتي التابع لوزارة الخارجية بعنوان «دور الديبلوماسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد السفير ناصر الصبيح وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية والديبلوماسيين.
وثمنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دور الكويت في تعزيز الحوار والتعاون بقاعات الأمم المتحدة في نيويورك أو بمنطقة الشرق الأوسط من أجل انهاء العدوان على قطاع غزة.
وأعربت عن امتنانها لحكومة الكويت لتبرعها بمبلغ 480 مليون دولار كمساعدات إنسانية على مدى السنوات الخمس الماضية منها 119 مليون دولار في عام 2023 وحده.
وذكرت أن الامم المتحدة تواصل الضغط في سبيل الحصول على وقف عاجل لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن لتحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة، مضيفة أن المنظمة تدين الخسائر البشرية التي خلفها الكيان الصهيوني من خلال عدوانه على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن المنظمة «ترى الصراعات الطائشة والعنف وعدم الاستقرار في كل من أوكرانيا والسودان وإثيوبيا وميانمار وفنزويلا وغيرها من الدول»، داعية إلى ضرورة قيام المجتمع العالمي للامم المتحدة بالتصدي بشكل مباشر للمشاكل التي تتعرض لها البلدان النامية والتغلب عليها من خلال تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية الرامية لتعزيز ثقافة السلام وحل المشكلات التي تتعرض لها تلك البلدان.
وفي سياق آخر، أشادت بالجهود التي تبذلها الحكومات لاستكشاف سبل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ والمساهمة في الاستقرار الجيوسياسي، مبينة أن الكويت يمكنها أن تقلل من انبعاثاتها العالمية عبر تحقيق الكفاءة من خلال دعم التحول نحو تعزيز ثقافة شراء السيارات الكهربائية وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولفتت إلى أن مشاركة الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30) في البرازيل يمثل فرصة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والخضراء وخفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية.

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