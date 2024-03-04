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((مكتب الشهيد)) يصدر الدفعة السابعة من الطوابع البريدية بمناسبة الأعياد الوطنية

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلن الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان، عن طرح الدفعة السابعة من الطوابع البريدية الخاصة بالمكتب، والتي تحمل صور وأسماء 100 شهيد من شهداء العمليات الحربية، والذين يبلغ عددهم 920 شهيدا قدموا أرواحهم فداء للوطن لتبقى هذه البطولات خالدة في أذهان أبناء المجتمع.
وقال العوفان ان ذلك يأتي بمناسبة الأعياد الوطنية والاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير، ومكتب الشهيد يحرص على تخليد أسماء وبطولات شهداء الكويت الأبرار في مختلف المجالات.
وثمن صلاح العوفان التعاون القائم بين مكتب الشهيد ووزارة المواصلات، ما يعد دليلا على مدى تعاون الجهات الحكومية من وزارات وهيئات مع المكتب في سبيل تحقيق رسالته بتخليد ذكرى الشهداء ورعاية ذويهم رعاية متميزة.

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