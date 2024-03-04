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((الهلال الأحمر)) توجه 6 شاحنات إغاثية محمّلة بالمواد الغذائية إلى اليمن

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجهت جمعية الهلال الأحمر 6 شاحنات بحمولة 109 أطنان من المساعدات والمواد الغذائية إلى اليمن عبر الأراضي السعودية ضمن إطار حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء هناك.
وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون، في تصريح لـ «كونا»، إن الجمعية تهدف إلى مساعدة الأسر اليمنية النازحة بمناسبة الشهر الفضيل، مؤكدا أهمية مساعدة الأشقاء في اليمن وتلمس حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وأضاف العون أن هذه المساعدات تأتي ضمن سلسلة الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في اليمن وغيرها من الدول، موضحا أن توقيت الشحنة وحجمها يعكس حرص الجمعية على تخفيف المعاناة الحياتية للشعب اليمني الشقيق في الشهر الفضيل.
وذكر أن الجمعية تعمل أيضا على الشراء من السوق المحلي اليمني لتقديم السلات الغذائية وذلك للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة لاسيما النازحين منهم في المحافظات اليمنية.
وبين أن هذه القافلة هي جزء من المساعدات المقدمة من الكويت حكومة وشعبا للشعب اليمني الشقيق، مؤكدا أن الجمعية تنفذ حملات إغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشروعات التنموية والطبية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وذكر أن هذه الدفعة من المساعدات الإنسانية ستتم بالتعاون مع شبكة الاستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على أن يتم توزيعها في عدد من المحافظات اليمنية موضحا أن الجمعية مولت العديد من المشروعات الإغاثية في اليمن منھا المراكز الصحية ودعم المستشفيات وتوفير المواد الغذائية والصحية ومواد الطاقة وتبني عدد من الأيتام من الناحية التعليمية ودعم الأشقاء اليمنيين في ارخبيل سقطرى من خلال استخدام الطاقة الشمسية لإنارة قرية دابا كراجا في الارخبيل.
وأشار العون إلى أن مساعدة الأشقاء في اليمن تتطلب مساندة كبيرة من جمعيات الهلال الأحمر الخليجية والعربية، مؤكدا أهمية تفاعل وتجاوب المنظمات الدولية مع الأشقاء في اليمن لاسيما النازحين منهم.

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