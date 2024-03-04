نائب وزير الخارجية أقام مأدبة غداء عمل على شرف نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مأدبة غداء عمل على شرف نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بمناسبة زيارتها والوفد المرافق إلى الكويت، حيث تم بحث واستعراض الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الكويت والأمم المتحدة الممتدة لأكثر من ستة عقود.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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