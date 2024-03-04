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نائب وزير الخارجية أقام مأدبة غداء عمل على شرف نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مأدبة غداء عمل على شرف نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بمناسبة زيارتها والوفد المرافق إلى الكويت، حيث تم بحث واستعراض الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الكويت والأمم المتحدة الممتدة لأكثر من ستة عقود.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

MENAFN04032024000130011022ID1107934572

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