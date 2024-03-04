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الهيئة العامة للقوى العاملة تختتم اللقاء التنسيقي الثالث لشرح لائحة تكويت العقود الحكومية مع 42 جهة حكومية

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
اختتمت الهيئة العامة للقوى العاملة اللقاء التنسيقي الثالث لشرح لائحة تكويت العقود الحكومية للجهات المعنية، حيث استضافت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلين من 42 جهة حكومية وذلك لعرض تفاصيل لائحة التكويت بناء على قرار مجلس الوزراء 1179 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 30/10/2023 تمهيدا للبدء في دخولها حيز التطبيق في شهر مايو 2024.
وتهدف اللائحة إلى تشجيع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية بالإضافة إلى انها ستسهم في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة العلمية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود، كما أنها تعتبر إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة.
وتم خلال اللقاء شرح قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية بالإضافة إلى شرح آلية العمل بين وحدات التكويت والهيئة العامة للقوى العاملة من خلال تشكيل «وحدة التكويت».
وفي الختام، تم فتح باب النقاش والحوار والإجابة على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل ممثلي الجهات الحكومية وتوضيحها من قبل الهيئة.

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