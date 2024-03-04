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القوى العاملة: استقبال المراجعين في رمضان من 10.30 إلى الواحدة ظهراً

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن استقبال المراجعين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 10.30 صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا في جميع قطاعات وإدارات الهيئة.

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