القوى العاملة: استقبال المراجعين في رمضان من 10.30 إلى الواحدة ظهراً

القوى العاملة: استقبال المراجعين في رمضان من 10.30 إلى الواحدة ظهراً
التاريخ
3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن استقبال المراجعين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 10.30 صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا في جميع قطاعات وإدارات الهيئة.
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