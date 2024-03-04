Tuesday, 05 March 2024 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون تقيم الماراثون الرياضي ((دربنا واحد))

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون الماراثون الرياضي الأول لأبناء متلازمة الداون تحت عنوان «دربنا واحد» لتسليط الضوء على أهمية الرياضة في حياة أبناء متلازمة الداون وسط مشاركة العديد من فئات المجتمع.
وأكدت نائب رئيس الجمعية ازدهار الكندري لـ «كونا» على ضرورة إقامة الأنشطة الرياضة بمختلف أنواعها لأبناء متلازمة داون لتسليط الضوء عليهم وعلى أهمية الرياضة في حياتهم ودورها في تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وقالت الكندري إن الهدف الرئيسي من إقامة تلك الفعاليات الرياضية لأبناء متلازمة الداون هو حثهم على الحركة بشكل مستمر وتقديم الدعم المعنوي لهم، مبينة أن الأهم هو كسر الحاجز مع المجتمع ودمجهم به قدر المستطاع، إذ إن ممارسة الرياضة له منافع كبيرة لهم بشكل خاص.
من جهتها، قالت أمين سر الجمعية مريم الكندري، في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن الجمعية تقوم خلال هذا الأسبوع من كل عام بعمل أنشطة منوعة لأبناء متلازمة الداون وإشراكهم مع المجتمع قدر الامكان، كما تهدف إلى حث وسائل الإعلام على نقل صورة إيجابية عن أبناء هذه الفئة.
وأضافت أن تميز أبناء متلازمة الداون لا يقتصر على الرياضة والترفيه فقط، بل اثبتوا جدارتهم وقدرتهم على التنافس في الكثير من المجالات والمسابقات المحلية والدولية، معربة عن الأمل بمشاركة الجميع لدعمهم.

MENAFN04032024000130011022ID1107934569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث