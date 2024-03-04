((هيئة الطرق)) تفتتح جسر في طريق الغوص بين الرقة وجابر العلي

((هيئة الطرق)) تفتتح جسر في طريق الغوص بين الرقة وجابر العلي
التاريخ
3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور من المقرر ان تفتتح جسر (J16) في طريق الغوص بين الرقة وجابر العلي تقاطع شارع خليفة طلال الجري (طريق 210) القادم من فهد الأحمد إلى الدائري السابع و«بالاتجاهين» بطول 700 متر وافتتاح تحويلة مرورية أسفل الجسر للمتجه إلى الرقة وإلى طريق الفحيحيل السريع وذلك فجر الثلاثاء.
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