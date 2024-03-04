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((هيئة الطرق)) تفتتح جسر في طريق الغوص بين الرقة وجابر العلي

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور من المقرر ان تفتتح جسر (J16) في طريق الغوص بين الرقة وجابر العلي تقاطع شارع خليفة طلال الجري (طريق 210) القادم من فهد الأحمد إلى الدائري السابع و«بالاتجاهين» بطول 700 متر وافتتاح تحويلة مرورية أسفل الجسر للمتجه إلى الرقة وإلى طريق الفحيحيل السريع وذلك فجر الثلاثاء.

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