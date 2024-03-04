مجلس الوزراء: جهد مُقَدَّر لـ ((لجنة تحقيق الجنسية))

MENAFN - Al-Anbaa) استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقده أمس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف بشأن توصية اللجنة العليا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية، وكذلك من بعض الأشخاص بسبب صدور أحكام نهائية بحقهم، وذلك وفقا لأحكام المواد «13» و«21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.

وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للعمل والجهد الذي بذله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف وأعضاء اللجنة في كشف هؤلاء الأشخاص.

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بشأن مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية الذي سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

واطلع كذلك على العرض المرئي بشأن آخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية والمشاريع الواعدة التي تعزز اقتصاد دولة الكويت غير النفطي وتخلق فرص عمل واعدة للمواطنين.







أُحيط علماً بمغادرة صاحب السمو أرض الوطن متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة

مجلس الوزراء: نُقدّر عمل اليوسف و«لجنة تحقيق الجنسية» في كشف أشخاص حصلوا عليها دون وجه حق



المنطقة الاقتصادية الشمالية تُعد إحدى المشاريع الواعدة لتعزيز اقتصاد الكويت غير النفطي مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا لسموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.وأشاد مجلس الوزراء بالعرض المتميز لحفل الأوبريت الوطني «قصة وطن» الذي أقيم صباح أمس على مسرح قصر بيان تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، وما عبر عنه الأوبريت من محبه وقيم راسخة وما جسدته لوحاته الفنية من مضامين وطنية ركزت على الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب.وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لوزير الإعلام والثقافة ورئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، ورئيسة مركز العمل التطوعي المنسق العام للجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق لهذا الأوبريت، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ـ رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف بشأن توصية اللجنة العليا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية، وكذلك من بعض الأشخاص بسبب صدور أحكام نهائية بحقهم، وذلك وفقا لأحكام المواد «13» و«21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للعمل والجهد الذي بذله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ـ رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف وأعضاء اللجنة في كشف هؤلاء الأشخاص، وذلك ترجمة لمضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الذي سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية والمشاريع الواعدة التي تعزز اقتصاد دولة الكويت غير النفطي وتخلق فرص عمل واعدة للمواطنين.وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة آلية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن الموقف التنفيذي لهذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وآخر المستجدات حول هذا الموضوع.