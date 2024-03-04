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((سفرة سلوى)): وجبات إفطار صائم للأسر المتعففة بالكويت

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تطرح «زكاة سلوى» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية مشروع «سفرة سلوى» والذي تطمح من خلاله الى تقديم وجبات إفطار صائم للأسر المتعففة داخل الكويت.
وقال مدير زكاة سلوى م.ثامر السحيب: نهدف من خلال فكرة «سفرة سلوى» إلى مساعدة الأسر المتعففة على أداء فريضة الصيام، حيث تقوم زكاة سلوى ومن خلال الكشوفات الرسمية الموجودة لديها بتقديم الوجبات تبعا لعدد أفراد الأسرة. وتابع: تبلغ قيمة الوجبة دينارا وربع دينار، وتتفاوت حسب أعداد أفراد الأسرة الواحدة، وتسعى زكاة سلوى لتوزيع 100 وجبة يوميا بإجمالي 3000 وجبة ساخنة طوال شهر رمضان المبارك داخل الكويت، ولدينا فريق عمل مميز يشرف بشكل يومي على جودة وسلامة الوجبات. وبين أن هذا المشروع يسعى الى رفع «الحرج» عن الأسر المتعففة، وكذلك حفظ كرامة العوائل من التواجد على ولائم إفطار الصائم، خاصة أن هذه العوائل لديهم عجائز من النساء وكبار السن وزوجات وبنين وبنات، مما يصعب عليهم الذهاب للولائم ومزاحمة الرجال، لذا جاءت فكرة «سفرة سلوى» التي من خلالها نوفر الإفطار للأسر المستفيدة في بيوتهم، في صورة راقية تعكس التكافل الاجتماعي والتراحم والتعاون والشعور بالآخرين.

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