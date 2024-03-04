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((الائتمان)): بروتوكول للربط الإلكتروني مع ((القُصّر))

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف سلطان جاسم الدبوس ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد عبداللطيف البرجس أمس اتفاقية تعاون بين الجهتين لاستكمال الربط الإلكتروني. وقال الدبوس في بيان صحافي ان الاتفاقية جاءت في نطاق تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين والالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر أن البنك ماضي نحو تطبيق المزيد من الخطوات التي تساهم في زيادة حجم الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق «سهل» الحكومي أو البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وصولا إلى التحول الرقمي الكامل.

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