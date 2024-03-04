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سفيرة فرنسا: أكثر من 250 مليوناً يتحدثون الفرنسية

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
نظمت السفارة الفرنسية لدى البلاد، بالتعاون مع المعهد الفرنسي، «كشتة» للإعلان عن انطلاق شهر الفرانكوفونية في الكويت والذي يستمر حتى 20 الجاري بالتعاون مع المعهد الفرنسي، بحضور ديبلوماسي كبير ولفيف من أصدقاء الفرانكوفونية من الناطقين باللغة الفرنسية من مواطنين ومقيمين وفي أجواء ودية واحتفالية.
وقالت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر إن إطلاق شهر الفرانكوفونية 2024 يعد فرصة للتذكير بالفرانكوفونية في الكويت، حيث تحتل اللغة الفرنسية مكانة مهمة فيها وتم تدريسها منذ الستينيات في مدارس الثانوية العامة، متوجهة بالشكر إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، الرئيس الفخري لمجلس تعزيز الفرانكوفونية في الكويت على دعمه القيم والمستمر على مر السنين.
وأضافت لو فليشر: الكويت دولة محبة للغاية للفرانكوفونية وناطقة بالفرنسية، وذلك بفضل جهودكم جميعا، مبينة أن سمو الشيخ ناصر المحمد هو الأب الروحي للفرانكوفونية في الكويت، وهو الذي بدأ أول التحركات لصالحها في الثمانينيات ولهذا السبب وبالإجماع، اختاره مجلس ترقية الفرانكوفونية في الكويت رئيسا شرفيا.
وأشارت إلى أن مهمة المنظمة الدولية للفرانكوفونية تعزيز اللغة الفرنسية والقيم المشتركة مثل الديموقراطية والسلام وحقوق المرأة والطفل والتعليم وحرية تداول المعرفة، مبينة أن 2024 سيكون عاما ثريا بشكل خاص للعالم الناطق بالفرنسية، حيث سيتم افتتاح القمة القادمة للفرانكوفونية في 4 أكتوبر في المدينة الدولية الجديدة للغة الفرنسية، التي تم إنشاؤها في فيليرز كوتيريت بفرنسا، وهذا المكان المخصص بالكامل للغة الفرنسية والثقافات الناطقة بالفرنسية تم افتتاحه في 30 أكتوبر من قبل رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
وتابعت: سيكون عام 2024 أيضا عاما أولمبيا في فرنسا، وستكون هذه الألعاب، التي ستسعد عشاق الرياضة، بمثابة لحظة عظيمة وسعيدة لتأثير الفرانكوفونية، مشيرة إلى أن شهر الفرانكوفونية سيشهد تنظيم عدد كبير من الفعاليات بلمسة كويتية حول اللغة الفرنسية والحوار بين الثقافات، إلى جانب الديوانية الفرانكوفونية، المؤتمرات، عروض الأفلام، القرقيعان، واليوم الأولمبي.
وأكدت أن اللغة الفرنسية ضاربة في التاريخ، ولكنها أيضا، قبل كل شيء، لغة المستقبل في العالم، فهي اللغة العالمية الخامسة بعد لغة الماندرين والإنجليزية والإسبانية والعربية، وهناك أكثر من 250 مليون شخص يتحدثون الفرنسية، و370 مليون قادرون على التعبير عن أنفسهم باللغة الفرنسية، ومن خلال هذه اللغة التي نتشاركها، هناك بالتالي إمكانات واسعة للغاية لتعزيز التواصل بين السكان، الذين يمثلون نوافذ كثيرة مفتوحة على العالم. وبينت أن اللغة الفرنسية تحمل قيما عالمية مشتركة، تدعو إلى السلام، وحصول الجميع على التعليم، والاقتصاد القائم على المشاركة والتنمية المستدامة، علاوة على ذلك، فإن إنشاء مدينة اللغة الفرنسية في فيليرز-كوتيريه، والتي تم افتتاحها في 30 أكتوبر، وأدعوكم إلى اكتشافها خلال زيارتكم القادمة إلى باريس، مؤكدة أن الكويت فهمت هذا الوضع في وقت مبكر جدا وركزت على تدريس اللغة الفرنسية منذ 1966، عندما تم إدخال اللغة الفرنسية في النظام المدرسي ومنذ ذلك الحين، ومن دون أي انقطاع، يدرس طلاب المدارس الثانوية في الصفوف الأدبية الأولى والنهائية اللغة الفرنسية كل عام.

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