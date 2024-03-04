Tuesday, 05 March 2024 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخالد: ((النفط وكفاح الرعيل الأول)) فيلم وثائقي متميز

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمّن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للكويت في جميع المجالات، وإعداد أرشيف يشمل المحطات الرئيسية لبناء وتنمية البلاد، خاصة منذ اكتشاف النفط باعتباره أهم مصادر الدخل، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ صباح أمس، أعضاء لجنة المحافظة على تراث الأحمدي منيف العجمي وحسن القطان وعادل العوضي بديوان عام محافظة الأحمدي، حيث اطلع على آخر المستجدات بشأن أعمال وأنشطة اللجنة، كما قاموا بإهدائه نسخة من الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «النفط وكفاح الرعيل الأول»، الذي يوضح تاريخ الكويت مع اكتشاف النفط، وكفاح الأجداد وجهودهم المشهودة في هذا المجال. وأعرب الخالد عن خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل التوثيقي، لما له من أثر جيد وإيجابي ويمثل إضافة كبيرة يستفيد منها الجيل الحالي، متمنيا التوفيق لهم ولكل المهتمين بمثل هذه الأعمال الوطنية. من جانبه، قال مخرج الفيلم حسن القطان إن الجزء الثاني من الفيلم مدته 50 دقيقة، يدور حول الرعيل الأول العاملين في شركة نفط الكويت ويوثق لقاءات ومعلومات وتصوير أحداث في المقوع وغيرها من المناطق النفطية، لافتا إلى انه يضم اكثر من 30 شخصية من أبناء الرعيل الأول قاموا بتجسيد أدوارهم، وكانت تجربة ثرية لأنهم على دراية كاملة بكل الأحداث وأثبتوا نجاحا باهرا. وأشار القطان إلى أن الجزء الأول عرض في عام 2016، واليوم نستكمل الجزء الثاني، لافتا إلى انه عرض خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية مؤخرا.

MENAFN04032024000130011022ID1107934563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث