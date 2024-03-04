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((منتظرو التوظيف)): 10 آلاف مواطن منهم 4307 جامعيين

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر، في تصريحات لـ «الأنباء»، إن إجمالي عدد المواطنين المنتظرين للتوظيف المسجلين في ديوان الخدمة المدنية رسميا يبلغ 10.271 مواطنا، منهم 5.291 من الإناث و4.980 من الذكور، من بينهم 4.307 يحملون درجة البكالوريوس، و95 حاصلين على درجة الماجستير و5 على دكتوراه.
وبينت إحصائية حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن المؤهلات الأكثر تكدسا جاءت على النحو التالي: 1904 حاصلين على دبلوم، 1141 شهادة متوسطة، 1113 شهادة ابتدائية، 692 ثانوية، 315 ثانوية بدورة سنتين فأكثر، 310 من دون مؤهل، 258 متوسطة بدورة سنتين فأكثر. وأظهرت الإحصائية أن المؤهلات التي سجلت عددا أقل بدرجة ملحوظة تشمل: الثانوية الصناعية 8، المتوسطة بدورة سنة 11، التعليم المهني 36، التعليم الموازي 43، الثانوي الفني 18، المتوسطة بدورة قطاع خاص سنة 9، الثانوية بدورة سنة 2، ابتدائي بدورة قطاع خاص سنة 2.

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