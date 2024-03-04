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((الكهرباء)): عقد لإعداد دراسات مخطط المياه العام

3/4/2024 11:36:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
وقّعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عقد الدعوة الاستشارية مع مكتب الدار الهندسية لإعداد الدراسات والوثائق المرتبطة بمخطط المياه العام في الكويت، بحضور وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م. مها العسعوسي وعدد من مسؤولي قطاع مشاريع المياه. وقالت م.مها العسعوسي إن عقد الدعوة الاستشارية التي تم توقيعها يتضمن إعداد الدراسات ووثائق مناقصات لـ 8 مشاريع مياه استراتيجية، وكذلك إعداد الدراسات الخاصة بموضوع ربط شبكة المياه في الجنوب بالشبكة الشمالية.
وأوضحت العسعوسي أنه «من ضمن المشاريع التي سيتم إعداد دراساتها ووثائقها إنشاء مجمعين لتوزيع المياه احدها في منطقة الوفرة في جنوب البلاد والآخر إنشاء مجمع توزيع في منطقة النعايم شمال البلاد، بالإضافة إلى تطوير مجمعي توزيع مياه الاحمدي وصبحان لزيادة سعتهما التخزينية المستقبلية وقدرة النقل والتوزيع، مبينة ان معدل زيادة السعة التخزينية لكليهما سيكون مرتبطا بالنواحي الفنية لتطوير موقع الخزانات.
وذكرت ان المشروع الأساسي الخاص بإعداد المخطط العام للمياه في الكويت الذي سيقوم به الاستشاري سيحدد السعة الإضافية التي تحتاجها الوزارة في كل موقع من المواقع التي سيتم تطويرها، لافتة إلى ان التركيز سيتم أولا على تطوير مجمع توزيع صبحان نظرا لحاجة محطاته إلى التطوير بشكل كامل.
وبينت أنه من خلال المخطط العام للمياه في دولة الكويت الذي سيقوم بإعداده الاستشاري سيمكننا التعرف على الاحتياجات المستقبلية للمياه في الكويت، موضحة انه «بناء على توصيات المخطط العام المنتهي تم تحديد خطة المخطط العام الذي سيتم إعداده وعلى ضوئه سيتم تحديد احتياجات الدولة من مشاريع مستقبلية للمياه حتى عام 2040».
ولفتت إلى أن عقد الدعوة الاستشارية يتضمن أيضا إعداد الدراسات الخاصة لموضوع ربط منظومة شبكة مياه الجنوب بمنظومة شبكة مياه الشمال والتي ستتم من خلال مجمع توزيع مياه الوفرة الذي سيتم تصميمه لاستقبال مياه محطتي النويصيب والخيران المزمع انشاؤهما مستقبلا، حيث سيتم ضخ مياه مجمع توزيع الوفرة إلى مجمع توزيع المطلاع ومجمع توزيع مياه النعايم في الشمال.
وأشارت إلى فائدة مشروع ربط شبكة مياه الجنوب بشبكة مياه الشمال والذي من شأنه أن يسهل على الوزارة مرونة التحكم بشكل سهل وبسيط في ايصال المياه على جميع مناطق الكويت بكميات كافية، لافتة إلى ان عقد الدعوة الاستشارية يتضمن ايضا جزءا خاصا بتدريب الكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات اللازمة في كل المراحل.

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