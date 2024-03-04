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كاظمة لتجاوز ((سلة)) الريان القطري في ((السوبرليغ))

3/4/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يحل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الريان القطري ضيفا على كاظمة في الـ 8 مساء اليوم، في مواجهة الملحق المؤهل إلى الدور نصف النهائي للدوري الآسيوي لكرة السلة «السوبرليغ» لغرب آسيا، منطقة الخليج، وذلك على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
وستكون مواجهات كاظمة والريان القطري بنظام الفائز في مباراتين من ثلاثة متاحة «البلاي اوف»، حيث يتأهل الفائز منهما والفائز من شباب أهلي دبي الإماراتي، ونظيره المحرق البحريني إلى نصف النهائي مباشرة، ليلتحق مع الكويت والمنامة البحريني الذين تأهلا بعدما تصدرا المجموعتين الأولى والثانية تواليا في الأدوار التمهيدية.
ويبدو «البرتقالي» في أفضل حالة فنية، بعدما قدم أداء متميزا أمام الكويت في المواجهة التي جمعت الفريق في الدوري العام، وشهدت مشاركة أولى للمحترف الأميركي نيو وليامز.
ويملك المدرب السلوفيني بويان لازيتش العديد من الأوراق الرابحة في صفوف «البرتقالي» والتي متى ما أحسن استغلالها، فإن المواجهة ستدين بأفضلية لكاظمة، ومن بين نجوم الفريق «المايسترو» أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، وعبدالرحمن جمعة، ويوسف بورحمة، بالإضافة إلى المحترفين الأميركيين ليسلي، وشابمان.

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