صدارة ((الممتاز)).. كويتاوية

MENAFN - Al-Anbaa) يحيى حميدانخرج الكويت من مواجهات الجولة الـ 17 من دوري «زين» الممتاز كـ «أكبر المستفيدين» بعدما أسقط المتصدر السابق العربي بنتيجة 2-1 في مواجهة القمة وانتزع منه صدارة الترتيب في وقت حساس من عمر المسابقة، فيما عادت فرق القادسية والنصر وخيطان إلى طريق الانتصارات بعد صيام، حيث تفوق «الأصفر» على السالمية 1-0، و«العنابي» على الجهراء 2-0، و«الأحمر والأسود» على الشباب 2-1. ولم تأت مواجهة كاظمة وضيفه الفحيحيل بجديد بعد تعادلهما 1-1 في ظل صراعهما على المقعد السادس والأخير المؤهل للمنافسة على لقب البطولة.«الأبيض».. صدارة بجدارةدخل الكويت في مواجهة القمة مع العربي برغبة واضحة في تحقيق الفوز، وجاءت البداية «كما يشتهي» بعدما تحصل على ركلة جزاء في أول 52 ثانية، وبعد تقدمه بالنتيجة مبكرا أكمل ضغطه ولم يركن للدفاع. وقد تميز «الأبيض» بوفرة الحلول لديه سواء من الأطراف أو العمق، ويبدو أن خبرة لاعبي الفريق الكويتاوي ظهرت في الوقت المناسب بعدما حقق عدة انتصارات مميزة على الفرق الكبيرة في الفترة الأخيرة.«الأخضر».. خسارة قاسيةلم يقدم العربي ما يشفع له للحفاظ على صدارة الترتيب وافتقد الفريق الروح ويحتاج «الأخضر» للاعب الوسط المميز الذي ينقل الكرة بـ «سلاسة» لخط الهجوم، وهي الميزة الموجودة في سيف الحشان وعبدالرحمن الظفيري، واللذان غابا عن المباراة، الأول للإصابة والثاني بسبب قرار فني بوجوده على دكة البدلاء، وعلى المدرب العرباوي، البوسني داركو نيستروفيتش، مراجعة حساباته لتعديل المسار.«الأصفر».. عودة في الوقت المناسبعاد القادسية الى سكة الانتصارات في الوقت المناسب بعدما أصبح الفارق 4 نقاط بينه وبين الكويت المتصدر، وهناك 11 مباراة متاحة ربما تقلب الحسابات لصالح الفريق، و«الأصفر» حقق فوزا مستحقا على السالمية، وكان الطرف الأخطر والأكثر وصولا للمرمى، حتى عند تسجيل هدف الفوز في وقت متأخر خلق المزيد من الفرص، ويفتقد الفريق القدساوي للجماعية في الثلث الأخير من الملعب.«العنابي» حجز مقعده مع الكباراستطاع النصر أن يحقق الفوز، الذي جافاه في المباريات الأخيرة وبقي رصيده متجمدا، ليحجز مقعده مع الكبار الستة المتنافسين على اللقب، وتألق «العنابي» في المواجهة وبرز منه أكثر من لاعب وهو ما يؤكد عودة الروح للاعبين، وسجل الفريق هدفين، وكان بإمكانه الخروج بغلة أكبر.«السماوي» وغياب الروحيبدو أن السالمية افتقد الحافز في مواجهة القادسية، بعد ضمانه التواجد مع الستة الكبار وابتعاده بفارق كبير عن الصدارة، إلا أن المستوى الذي ظهر به «السماوي» لم يكن متوقعا بعدما عودنا على تقديم مستويات كبيرة في المواجهات الصعبة، ولم تكن هناك أي محاولات تذكر للفريق السلماوي في الشوط الأول، وتحسن قليلا في الشوط الثاني، لكن سهولة الوصول الى مرماه تعد نقطة سلبية واضحة.الفحيحيل.. نقطة غير مرضيةيعتبر الفحيحيل من أكثر الفرق تنظيما وأفضلها في نقل الكرة، ويملك «الأحمر» محترفين على مستوى عال ودائما ما يقدمون الإضافة، بيد أن الاعتماد الكلي على الأجانب في تسجيل الأهداف لا يأتي بالنتائج المرجوة، وعلى اللاعبين المحليين أصحاب الخبرة والتجارب أن يكونوا أكثر حسما لمصلحة الفريق، ويعتبر التعادل بمنزلة الخسارة للفحيحيل كون فوزه وفوز«البرتقالي»في الجولة المقبلة سيبعده عن دور الستة بسبب فارق المواجهات الذي يميل لكاظمة.«البرتقالي».. الحسم بيدهعلى الرغم من التعادل مع الفحيحيل وامتلاك كاظمة حسم التواجد مع «الستة الكبار» في الجولة المقبلة بيده، إلا أن «البرتقالي» لا يزال بعيدا عن الإقناع المطلوب، وهناك الكثير من علامات الاستفهام على مستوى محترفيه الأجانب، وأثبت محليو الفريق أنهم الأفضل من خلال تسجيلهم لأغلب الأهداف في المباريات الأخيرة.الشباب وهبوط غريبلا يزال يعاني الشباب من هبوط مستواه وتراجع نتائجه بشكل واضح، حيث حقق «أبناء الأحمدي» فوزا وحيدا في آخر 9 مباريات ضمن الدوري الممتاز وسجلوا خلالها هدفين فقط، وهذه الأرقام تعتبر «كارثية» على فريق كان يقدم عروضا هجومية مميزة لامتلاكه لاعبين يتميزون بالسرعة والحسم، وجاءت خسارته من خيطان لتضع الفريق في موقف صعب للبقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل.خيطان.. عاد من بعيدعزز خيطان حظوظه في البقاء ضمن الدوري الممتاز عقب فوزه على منافسه المباشر الشباب، ليتقلص الفارق بينهما إلى نقطتين، وهو ما يجعل الصراع محموما بين الطرفين في قادم المواجهات، ويمتلك كل فريق 7 مباريات (مباراة في الدور الحالي + 6 مباريات في دور تفادي الهبوط) ولا مجال خلالها للخطأ من أي طرف، وحقق «الأحمر والأسود» 5 نقاط في آخر 3 مباريات وهي محصلة إيجابية، إلا أن الفريق بحاجة للتخلي عن حذره المبالغ به في المباريات.الجهراء.. الشجاعة لا تكفيكان سيناريو المباراة أمام النصر قاسيا على الجهراء بعدما استقبل هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة ولعب منقوصا بعد طرد محترفه الليبي أنس الشبلي في الدقيقة 30، ولعب الفريق الجهراوي بشجاعة في الشوط الأول رغم النقص وبادر للهجوم، لكن يبدو أن «الشجاعة وحدها لا تكفي» بعدما انهار في الشوط الثاني، وقدم حارسه نايف العازمي مستوى خارقا بتصديه لـ7 تسديدات مباشرة على مرماه، ليجنب فريقه خسارة كارثية.فريق «الأنباء» بعد الجولة الـ 17

اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الـ 17 ضمن منافسات دوري زين الممتاز، ويضم:

الحارس: نايف العازمي (الجهراء).

الدفاع: أليكس ليما (السالمية)، عمرو ميداني (النصر)، حسين دشتي (الفحيحيل).

الوسط: ناصر العجمي (النصر)، محمد مرهون (الكويت)، عبدالله فواز ودانييل جيبولا (القادسية).

الهجوم: عبدالمحسن العجمي (الفحيحيل)، بندر السلامة (العربي)، جيمي سياج (خيطان).



معلول نجم الأسبوع

يستحق مدرب الكويت، التونسي نبيل معلول، أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعدما استعاد صدارة الدوري الممتاز وتجاوز أصعب الاختبارات بالنسبة للفريق أمام العربي والمباريات التي سبقتها، لتكون الصدارة مستحقة.

في المرمى

٭ بقي مهاجم العربي حمزة خابا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الـ 17 بتسجيله 15 هدفا، وأضاف محترف النصر هانسيل زاباتا هدفا جديدا لسجله الذي أصبح 14، ويأتي مهاجم الكويت طه ياسين الخنيسي، الغائب للإصابة، في المركز الثالث بإحرازه 9 أهداف.

٭ شهدت الجولة حالتي طرد كانتا من نصيب أنس الشبلي (الجهراء)، ومهدي برحمة (الكويت).

٭ طغى الحذر على أداء الفرق في المباريات الخمس بعدما تم تسجيل 11 هدفا فقط وهي نسبة قليلة.

٭ يعتبر العربي الأفضل هجوميا بتسجيله 46 هدفا، ويأتي خلفه الكويت بـ 44 هدفا، ويبتعد القادسية بفارق كبير بإحرازه 27 هدفا.

٭ استعاد القادسية صلابته الدفاعية بعدما بقي الأفضل في خانة مستقبلي الأهداف (10 أهداف).

٭ سجلت 8 فرق هدفا على الأقل في مباريات الجولة، ولم يحالف التوفيق الجهراء والسالمية في هز الشباك.

منو سجل؟



الشباب: مامي ساهر

خيطان: جيمي سياج - فهد الرشيدي

النصر: أيمن لقجع - هانسيل زاباتا

القادسية: بدر المطوع

الفحيحيل: أدو روبن

كاظمة: شريدة الشريدة

الكويت: فيصل زايد - محمد مرهون

العربي: علي خلف.



صح لسانك



الصراع القائم بين مجموعتي البطولة والهبوط وتقارب نقاطهما حتى الجولة قبل الأخيرة يشير إلى تنافس أكبر في جولات تحديد اللقب.

«لا يوقّف»



غلط x غلط



إشعال المفرقعات الدخانية في المدرجات خلال مباراة الكويت والعربي من شأنه أن يعرض جماهير الفريقين إلى عقوبة إدارية.

«الحرص واجب»



