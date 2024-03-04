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دهيليس: الحسم تأجل إلى مواجهة العربي والخطيب: الفحيحيل سيقاتل للبقاء مع ((الستة))

3/4/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي
أكد مدرب كاظمة محمد دهيليس أن التعادل 1-1 مع الفحيحيل كان عادلا، مشيرا إلى أن اللاعبين الأبطال قدموا مباراة كبيرة أضعنا من خلالها العديد من الفرص، لم تكن المباراة مكتوبة لنا، لذا «هارد لك للفريقين».
وأشار دهيليس إلى أن الحسم تأجل إلى الجولة الأخيرة والتي سنواجه من خلالها العربي وهو أحد المنافسين على لقب الدوري لكننا في «البرتقالي» نحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية مهما كان المنافس لضمان البقاء مع الـ6 الكبار، مؤكدا أن كل فريق يتأثر بالغيابات، خصوصا أنها تتمثل في عناصر خبرة ومحترفين كشبيب الخالدي وحمد حمد والجزائري رضا أمين بينشا بسبب الإصابة، إلا أنني أثق في إمكانات جميع اللاعبين المتواجدين في تأدية دورهم المطلوب.
من جهته، أكد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب أن فريقه سوف يقاتل حتى آخر دقيقة في الجولة الـ 18 المقبلة لحجز مقعد ضمن فرق الستة المتأهلة للدور الحاسم على لقب الدوري.
وذكر أنه غير راض عن النتيجة التي آلت إليها مواجهة «الأشاوس» مع «البرتقالي»، مضيفا: «التعادل لم يكن يخدمنا من أجل ضمان التأهل، وأصبح لزاما علينا تحقيق الفوز، وعدم فوز كاظمة على العربي في المواجهة الأخرى، وقد تهيأت العديد من الفرص المحققة للتسجيل، على الرغم من قوة المنافس وجودته الفنية العالية التي يمتلكها العديد من عناصره في مختلف المراكز».
وأشاد الخطيب بنجم المنتخب والقادسية بدر المطوع، بعدما عادل رقمه التاريخي بعدد الأهداف التي سجلها بالدوري الكويتي بعدد 162 هدف، قائلا: «أعتز كثيرا بوصول المطوع لهذا الرقم، وأتمنى أن يحرز الهدف الذي يجعله الهداف التاريخي للدوري الكويتي، كما أن المطوع لديه العديد من الألقاب الكبيرة التي تثبت جودته الفنية العالية، ومهارته التي أمتعنا بها لسنوات طوال، وهو من أساطير الكرة الكويتية، فعلى حد علمي أنه الهداف التاريخي لكأس سمو الأمير، وكذلك الهداف التاريخي لكأس سمو ولي العهد، كما أنه هداف العرب في القرن الـ21، وأتمنى له مزيدا من التألق في الملاعب».

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