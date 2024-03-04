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الغانم: طريق البطولة لا يزال طويلاً

3/4/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
قال رئيس نادي الكويت خالد الغانم إن الفوز على العربي 2-1، في ختام مباريات الجولة الـ 17، ليس حاسما حيث لا يزال الطريق طويلا في المنافسة على لقب الدوري في ظل تبقي 11 مباراة لكل فريق. وأضاف الغانم عقب المباراة: «مواجهة الأخضر والحصول على النقاط الـ 3 حالها كحال أي مباراة أخرى علينا التركيز خلالها لأن بطل الدوري هو من يحصد أكبر قدر ممكن من النقاط، وعلينا التركيز على المواجهة المقبلة أمام النصر والتي تعد أصعب بالنسبة لنا مع الاحترام للعربي صاحب التاريخ الكبير». وطالب الغانم القائمين على منتخبنا الوطني بضرورة ضم كل من حارس المرمى سعود الحوشان والمهاجم يوسف ناصر لـ «الأزرق» خلال فترة التوقف الدولي في الشهر الجاري، وذلك بسبب تقديمهما مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.

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