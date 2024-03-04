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((المدرسي)) يختتم أنشطة رياض الأطفال

3/4/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت شعار «مواهبنا في مدارسنا»، نظم الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم الحفل الختامي الرياضي لرياض الأطفال بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمشاركة ما يقارب 500 طالب وطالبة من كل مناطق الكويت ودعم التوجيه الفني لرياض الأطفال وكل المشرفين بحضور رئيس الاتحاد فيصل المقصيد، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم وموجه عام التربية البدينة في وزارة التربية - نائب رئيس الاتحاد وليد عايش، وموجه عام رياض الأطفال أماني المكيمي، حيث تضمن المهرجان عدة أنشطة رياضية بجانب أنشطة ترويحية ساهمت في تنمية قدرات المشاركين وجذبهم لممارسة الرياضة، سواء في الألعاب الجماعية والفردية. وبين الأمين العام للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي د.أحمد الحمدان، أن إستراتيجية الاتحاد تتضمن عدة جوانب اجتماعية رياضية نفسية الهدف منها التوجيه الصحيح للأطفال لممارسة الرياضة وإبراز المواهب، مضيفا: «شريحة رياض الأطفال أهم عنصر في بناء المنظومة الرياضية والدول المتقدمة رياضيا تولي اهتماما كبيرا بتلك الفئة من أجل بناء قاعدة كبيرة تسهم في عملية التطوير الرياضي، وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي وفقا لخطة الاتحاد التي تبدأ من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية».

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