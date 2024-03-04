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((يد العميد)) بانتظار لقب جديد

3/4/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يدافع الكويت اليوم عن لقبه بطلاً لأندية الخليج لكرة اليد اليوم عندما يلتقي الريان القطري في الـ 6:00 مساء بالمباراة النهائية لبطولة الأندية الخليجية التي تحتضنها الدوحة، إذ تأهل «الأبيض» بعد عبوره العربي القطري 39-36 في المواجهة التي دارت بينهما أمس الأول ليواصل طريقه بنجاح في البطولة، فيما تأهل الريان القطري للنهائي بالفوز على الدير البحريني 30-27. بدوره، خسر برقان ممثل الكويت الثاني في البطولة من الشباب البحريني 28-29، حيث لعب أمس مع عمان العماني الذي خسر بدوره أمام مليحة الإماراتي 27-29 على المركزين السابع والثامن. ويعتمد مدرب الفريق الوطني هيثم الرشيدي، على عدة لاعبين موهوبين منهم: عبدالعزيز الشمري، عبدالله الخميس، مشعل طه، عبدالله الغربللي وحراس المرمى علي صفر ومحمد بويابس، كما سيكون للمحترفين فرانكيس كارول، انخيل هيرنانديز وفينسيوس تيكسيرا دور كبير في حسم المواجهة أيضا، فيما يمتلك الريان القطري كوكبة من اللاعبين البارزين منهم حمزة ماجد، أمين زكار وناصر الدين ميجديتش. وبشكل عام، «العميد» يملك إمكانيات كبيرة قادرة على تحقيق الفوز، لكن الأهمية الفنية تكمن في الابتعاد عن التسرع واللعب على المضمون فإضاعة الفرص لن تمر بسهولة على منافس أيضا لديه القدرة على تحقيق نتائج إيجابية.
«الناشئين» في المجموعة الرابعة
من جهة أخرى، أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين لكرة اليد، والتي ستقام في طهران بالفترة من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر المقبلين، منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من اليابان والأردن والصين.
مبارتان في الدوري المحلي
إلى ذلك، فاز السالمية على العربي بنتيجة ٢٩ - ٢٦ ورفع رصيده الى ٩ نقاط وبقي العربي على رصيده السابق ٤ نقاط كما فاز الصليبخات على التضامن 38-19 في المباراة التي دارت بينهم أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي التضامن من دون رصيد. وفي لقاء آخر، فاز اليرموك على الساحل 37-23 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط أيضا، بينما بقي الساحل من دون رصيد من النقاط.

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