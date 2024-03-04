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اتحاد كأس الخليج تفقّد ملاعب الكويت

3/4/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
قام وفد اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس بتفقد ستادات جابر الدولي وعلي صباح السالم والصليبخات الجديد. ومن المقرر أن يستكمل الوفد اليوم زياراته وتفقده لملاعب عدد من الأندية والمخصصة لتدريبات المنتخبات الخليجية، وذلك في إطار تفقد المنشآت الكويتية استعدادا لاستضافة الكويت لخليجي 26 في ديسمبر المقبل. وقد ترأس الوفد الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء لجنة المنشآت والمرافق بالاتحاد.

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