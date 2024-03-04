اتحاد كأس الخليج تفقّد ملاعب الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
قام وفد اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس بتفقد ستادات جابر الدولي وعلي صباح السالم والصليبخات الجديد. ومن المقرر أن يستكمل الوفد اليوم زياراته وتفقده لملاعب عدد من الأندية والمخصصة لتدريبات المنتخبات الخليجية، وذلك في إطار تفقد المنشآت الكويتية استعدادا لاستضافة الكويت لخليجي 26 في ديسمبر المقبل. وقد ترأس الوفد الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء لجنة المنشآت والمرافق بالاتحاد.
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