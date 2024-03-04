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الخرجي: جذب الشباب إلى المهرجانات ضرورة

3/4/2024 11:36:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
عبرت الفنانة زهرة الخرجي عن سعادتها بتكريمها خلال الدورة الـ 23 لمهرجان الكويت المسرحي، موجهة الشكر الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على هذا التكريم الذي يعد تتويجا لها ولمسيرتها الفنية، وقالت: يعد مهرجان الكويت المسرحي إنجازا كبيرا وتأكيدا على ريادة الكويت، فبرغم كل الظروف سواء الغزو الغاشم أو جائحة «كورونا» فإن النشاط المسرحي والمهرجانات لم يتوقفا، ولقد شاهدنا عروضا مسرحية خلال فترة «كورونا» عبر «اونلاين».
وطالبت الخرجي، خلال مؤتمرها الصحافي الذي أقيم ضمن أنشطة المهرجان، بضرورة جذب الفنانين الشباب إلى مثل تلك المهرجانات ليستفيدوا من التجارب والنقاشات المهمة التي تتخللها، لافتة إلى أنها حريصة كل الحرص على حضور المهرجانات والعروض بشتى أنواعها والالتقاء بالفنانين والعاملين في مجال المسرح في جميع تخصصاته برغم ارتباطاتها الفنية، مؤكدة أن المهرجانات تثري وتنمي العلاقة بين الفنانين والإعلاميين والصحافيين ولها ثمار عديدة.
وأكدت زهرة أن المرأة الكويتية أثرت العمل الفني والمسرحي منذ زمن طويل منذ أن صعدت الفنانة الرائدة مريم الصالح على خشبة المسرح، مرورا بالاسماء الكبيرة والأجيال المتعاقبة من الفنانات، مشيرة إلى أن هناك فنانات خرجتهم «السوشيال ميديا» للساحة الفنية لديهم القدرة والموهبة.
من جانب آخر، كشفت زهرة الخرجي عن أنها فكرت في الإنتاج المسرحي، لكنها أكدت أنها تريد إنتاجا بإمكانات ونوعية جيدة. وأوضحت: تكاليف الإنتاج باهظة جدا وتحتاج إلى الدراسة والإعداد الجيد لتقديم عمل يستحق من حيث الهدف والمضمون.

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