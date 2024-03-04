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((عفن الروح)).. نجاح جديد لـ((تياترو))

3/4/2024 11:36:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
عودة المخرج هاني النصار إلى المشاركة في عروض مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 23 من الأمور التي استقبلها الجمهور المسرحي محليا وخليجيا وعربيا بسعادة، لأنه من المخرجين المميزين في المسرح الذين يملكون فكرا واعيا يضيف كثيرا لتميز المسرح الكويتي في المنطقة العربية.
عودة النصار جاءت من خلال مسرحية «عفن الروح» لفرقة «تياترو» الخاصة والتي دشنت عروض المهرجان بدورته الجديدة، وهي من تأليف مالك القلاف وتمثيل آمنة العبدالله، رياض السليمي، يوسف الحربي، يوسف المطر، محمد المنصوري، مساعد مخرج جابر فهاد، مخرج مساعد د.فاطمة العطار، إشراف عام محمد الكندري، تدقيق لغوي لميس الزامل، إشراف موسيقي هاني الهزاع، سينوغرافيا د.فهد المذن، موسيقى ومؤثرات صوتية حمد العروج، بينما تصدت تهاني كمال للمكياج.
المسرحية تدور احداثها حول الفساد بأنواعه الذي يصيب الروح، من كثر استخدامه، بالعفن، والذي أوصل المخرج ببراعة فكرته للمتلقي دون ملل من خلال التناغم الجميل بين الأداء التمثيلي والاضاءة والديكور، والتي أكدت ان العفن لا يصيب الأكل فقط بل يصيب الانسان اذا كانت روحه تلهث وراء ملذاته دون حسيب ولا رقيب لتحقيق مآربه واحلامه الفاسدة حتى وان كانت على حساب غيره، هنا تصبح روحه عفنة حتى وإن كان ملبسه وشكله «نظيفا»!
نجح المخرج هاني النصار وفريقه الفني والتمثيلي في توصيل المعنى الحقيقي للفساد والمفسدين والصراع على الكراسي، من خلال مستشفى مهجور يوجد به خمسة شخصيات تتغير وتتباين أدوارهم حسب الأحداث المكتوبة بنص المسرحية الذي يذهب إلى أعماق الانسان لينتزع منه الاعتراف بالحقيقة حتى وان كانت تدينه حتى يكتشف ما يسببه الفساد من تدمير لنفوس البشر عندما تضيع حقوقهم أمام مسؤول مسيطر ويتحكم في حياته.

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